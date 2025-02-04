金控董總熱議川普新政

歷經春節長假後，國內金控昨（3）日開工日舉行金蛇年新春團拜，聚焦川普新政。儘管美國總統川普引爆關稅戰，全球市場面臨挑戰，但金控董總仍對台灣今年發展充滿信心，並期盼發揮集團經營綜效，再創營運高峰。

台新金（2887）董事長吳東亮指出，1月24日中國大陸人工智慧公司DeepSeek橫空出世，對美國AI公司的ChatGPT造成重大競爭與威脅，也震撼全球AI產業；加上川普簽署行政命令，今日起對墨西哥、加拿大進口貨物課徵25%關稅，並對大陸進口貨物加徵10%關稅。當下全球政經局勢充滿變數與挑戰，然而台灣在全球AI供應鏈中仍扮演關鍵角色，具競爭優勢，對今年發展他依然充滿信心，並期盼同仁發揮團隊綜效，再創業績高峰。

臺灣金暨臺銀董事長凌忠嫄指出，面對全球經濟市場挑戰，同仁應在既有基礎上再接再厲，尤其是在授信業務與手續費收入方面，要持續保持成長動能，面臨川普時代下的經濟局勢，審慎應對，齊頭並進。

合庫金暨合庫銀董事長林衍茂表示，新的一年隨著歐美降息，全球經濟逐漸回溫，AI需求強勁之下，帶動我國科技產業不斷成長，是開拓業務良機。期許同仁戮力拓展各項業務，今年合庫獲利一定能再創高峰。

兆豐金總經理蕭玉美表示，國內外利率及匯率波動大、各國地緣政治變化等，但兆豐金集團將持續專注保持企金競爭優勢，同時聚焦多元獲利、深化海外布局、供應鏈重組商機，掌握財管2.0暨亞洲資產管理中心的發展。