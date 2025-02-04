新台幣過度貶值 恐有「匯率操縱」疑慮
蛇年開紅盤，新台幣匯率一度狂瀉近5角、最低貶至33.158元、失守33元大關；新台幣匯率在今年1月13日貶至33.119元，為央行總裁楊金龍任內最低紀錄，接下來是否再挑戰「彭淮南防線」35.3元，引起外界關注。
對此，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，「目前可能性較低」，因為匯率貶值會擴大對美國的貿易順差，並引起美國對台灣涉「匯率操縱」的疑慮。
林啟超解釋，台灣對美貿易順差金額名列前茅，新台幣匯率貶破35元，對出口廠商來說當然是一大好事，但會擴大台灣對美國的貿易順差金額，不只如此，台灣已被美國列入匯率操縱國觀察名單，若匯率過度貶值，也容易引來美國總統川普的關切眼光，央行將審慎斟酌。
匯銀主管表示，彭淮南1998年2月上任至2018年2月退休，在任20年來，新台幣匯率盤中高低點分別為28.476元至35.297元，因此，新台幣匯率28.5元與35.3元，被市場視為「彭淮南防線」。
回顧2009年3月3日，國際金融海嘯後，各國競相貶值救出口，新台幣匯率最低貶至35.297元，並以35.174元作收，為22年來新低，因此，35.3元被視為彭淮南貶值底線。
楊金龍上任以來，新台幣匯率已升破彭淮南的任內高點28.5元、最高來到27.6元，取其整數，27.5元被視為「楊金龍升值防線」，最低價就是1月13日的33.119元，意即，楊金龍的貶值防線已下修至33.1元。
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