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熱錢一天撤出逾14億美元…央行護台幣 力守32字頭

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣示意圖。聯合報系資料照
新台幣示意圖。聯合報系資料照

美國總統川普對陸加墨三國加徵關稅，加上DeepSeek引發AI股利空落後反應，牽動全球投資人緊張情緒；熱錢大潰逃，蛇年股匯開紅盤慘遭血洗，台股昨（3）日盤中下殺千點，終場跌830點，新台幣匯率每況愈下，盤中狂挫4.76角，後在中央銀行護盤下，重貶2.86角，重返32字頭、收32.968元。

央行與熱錢相互對作，匯市昨日一天爆出26.9億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，蛇年匯市開紅盤，新台幣匯率貶值0.87%，為農曆開紅盤史上第二大貶幅，僅次於2020年新冠疫情期間，鼠年開紅盤貶值0.9%的紀錄。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

對於蛇年開市首日驚見股匯雙殺行情，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，主要是先前的DeepSeek利空落後反應，加上美國總統川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，全球關稅戰一觸即發導致。

林啟超分析，川普對加墨陸採取的關稅政策很可能只是第一階段，接下來是否進一步延燒至晶片，對台灣科技業影響甚鉅，若川普確實如他所說，對台灣晶片業課徵100%關稅，台股就可能出現失守兩萬點危機。

在匯率方面，林啟超認為，川普持續對中國大陸加徵關稅，可能迫使大陸透過人民幣匯率貶值救出口，如此一來，新台幣等主要亞幣也很難維持強勢，估計短期內，新台幣等亞幣將維持貶值趨勢，但央行會致力讓新台幣匯率維持穩定、不讓貶幅過於超前其他亞幣。

證交所統計，熱錢昨天大舉拋售台股743.8億元後蜂擁匯出，匯銀主管估計一天撤出逾14億美元，新台幣匯率盤中最多貶值4.76角，最低殺至33.158元。央行進場拋匯，將新台幣匯率的貶幅砍了近一半、最終貶值2.86角、以32.968元報收。

台幣匯率 新台幣 關稅

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