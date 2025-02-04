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銀行圈：資訊數位、雲端需求看增

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

為加速推動台灣產業升級，掌握全球供應鏈重組先機，行政院以過去5+2產業創新的基礎上，再推動六大戰略產業；銀行圈認為，2025年仍最看旺台灣AI供應鏈需求，六大產業中的「資訊及數位」、「資安卓越」等有關AI、高效能運算及雲端資料服務等需求仍將增加。

一家銀行主管說，DeepSeek技術若確實成功將AI訓練成本有效降低，反有利於AI技術在更多應用場落地，可擴大滲透率，一旦滲透率增加，消費者端也將衍生出更多不同AI應用，邊緣運算需求爆發，將會繼續推升AI晶片和基礎建設的相關支出。

換言之，當技術變得更有效率時，反會刺激AI總體需求，對台灣來說，長線生產力循環仍是其受惠的關鍵，因此仍持續看好長期AI需求。

據金管會統計，2024年底八大行庫放款總餘額水位約4.9兆元，占整體放款62%，公股市占已逾六成，金管會分析，行庫放款餘額量大，因是行庫專長是以企金為主，加上六大產業仍屬「政策性」放款，行庫自然量大。

成功 餘額

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