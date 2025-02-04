國銀六核心產業放款衝高 今年挑戰8兆元新高水位

據金管會統計，2024年12月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆8,975億元，2025年將挑戰8兆元大關的新高水位，累計2024年全年放款量大增6,627億元，是全年放款增額目標3,500億元的近1.9倍，已連續三年達陣，顯示企業資金需求旺盛，使國銀對六大核心產業超額達標。

以2024年全年新增放款的絕對數字來看，以「民生及戰備」增加4,384億元最多；若以成長動能來看，則以「資安卓越」放款年增14.5%最佳，業者說，前者受惠政府能源轉型政策觸發企業資金需求，後者顯示市場對AI需求仍高。六大核心戰略產業是指資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源、民生及戰備產業等。

金管會公布2024年國銀對六大核心產業放款概況。2024年12月底國銀對六大核心戰略產業放款餘額7兆8,975億元，月減55億元，連兩個月下滑，主因是企業年底還款所致。金管會也指出，近年底多數廠商會因產業特性、產生周期或資金成本等因素，而調整短期借款，例如提前償還資金等，使年底放款水位下滑。

若以2024年全年來看，國銀對六大核心產業仍新增放款6,627億元，更較2022年3月方案推出時、大增1.98兆元，顯示企業資金需求活絡，金管會獎勵方案也提高了國銀放款意願。

金管會從2022年開始，每年都訂定國銀對六大核心產業放款目標，2022年首期目標是2,500億元，2023年是3,000億元，2024年是3,500億元，如今已連續三年達標。

以六大產業來看，2024年資金需求量最大的前三大產業是「民生及戰備」、「綠電及再生能源」、及「國防及戰略」，2024年全年各增加4,384億元、3,241億元、及1,950億元，主因是受惠政府能源轉型政策而增加資金需求，業者也多角化布局綠能產業所致。

2024年底放款餘額最多個別產業分別為「民生及戰備產業」4兆340億元、其次為「國防及戰略產業」3兆3,152億元，再其次為「綠電及再生能源產業」3兆318億元。



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