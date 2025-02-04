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南山三類保險 打造樂活人生

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
三大類保險商品特色及適合客群
三大類保險商品特色及適合客群

金蛇年來臨，在新的一年如何開運旺財、財源廣進，南山人壽建議，無論是想穩健蓄積財富、或希望定期有資金彈性運用的民眾，都可趁著一年之初，依據自身需求規劃不同類型的保險，除了強化身故或失能保障，更藉此提升財務韌性、穩健累積資產，若能趁年輕及早規劃，還可透過時間複利提高資產水位，為人生不同階段的計畫超前部署。

根據主計總處最新發布的家庭收支調查，目前65歲以上退休族群每戶年消費支出為66萬元，換算平均每人每個月的消費支出將近3萬元；若以消費支出年複合成長率逾3%計算，現年40歲的三明治族群在65歲退休時，每月消費支出將成長至5萬至6萬元。

尤其，台灣在今年正式跨入超高齡社會之列，民眾除了要應對疾病與長照風險外，活得比預期還久的「長壽風險」成了新興的熱門議題。

想要讓長壽人生過得自在安心、有品質，南山人壽建議可透過三大類保險商品降低財務風險，在享有保障的同時，也擁有資金運用靈活度，建構穩健財務保障，輕鬆享受樂活人生。

針對期望以穩定方式累積資產者，南山人壽建議可規劃「固定利率型」保險商品，不受宣告利率波動影響，用穩定的速度逐步放大財富；若是希望適度反映市場利率、拿到增值回饋分享金的族群，建議可選擇「利率變動型」還本型保險，並依據自身需求，彈性規劃選擇第一保單年度末起、或達55歲或達65歲退休開始領取生存還本金的商品。

根據南山人壽內部數據分析，上述商品於2023-2024年的銷售狀況，「固定利率型」商品銷售件數占了45%，其次為「一年還本利率變動型」商品（第一保單年度末之翌日起，可每年領取生存還本保險金），銷售件數占比也超過40%，「退休還本利率變動型」商品（保險年齡達55或65歲，開始每年領取生存還本保險金）則占銷售件數的13%。

從要保人輪廓來看，會發現三類商品均以「女性」購買居多，占比都超過六成，顯示女性更願意為未來生活提前作準備，透過保險規劃兼顧保障並穩定放大資產。

保險 財務 資產

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