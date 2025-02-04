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第一金喜迎財神 盼再創輝煌

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一金融集團舉辦金蛇年視訊新春團拜，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、第一金控總經理方螢基（左）、第一銀行總經理李嘉祥（右）期許業績再攀高峰。第一金控／提供
第一金融集團舉辦金蛇年視訊新春團拜，第一金控暨第一銀行董事長邱月琴（中）、第一金控總經理方螢基（左）、第一銀行總經理李嘉祥（右）期許業績再攀高峰。第一金控／提供

第一金融集團於昨（3）日舉辦視訊新春團拜，由第一金控（2892）暨第一銀行董事長邱月琴率領經營團隊共同出席，並連線至各子公司及國內營業單位，一起在金蛇年開工日迎財神、接好運，期許新的一年獲利再創輝煌，締造高峰。　　

2024年第一金融集團獲利續創佳績，集團合併稅後純益達253.59億元，連續四年改寫新高，成長近13％，其中，第一銀行稅後純益238.06億元，成長逾10％；銀行以外子公司稅後純益合計23.16億元，成長近30％，獲利占比進一步提高到約9％。

業務動能續攀高峰之餘，第一金融集團也達成許多里程碑，第一銀行積極強化財富管理2.0業務，高資產管理資產規模排名業界第一，在中小企業放款亦連續15年位居全體銀行第一名；此外，第一金證券持續深耕承銷業務，輔導星宇航空於2024年掛牌上市。　　

第一金融集團長期深耕永續金融，成果備受各界肯定，不僅獲納入DJSI、MSCI及FTSE三大國際永續指數成分股，也是金融業唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」，集團將持續深化永續治理文化，接軌國際永續規範與倡議，不斷創新永續作為，致力引領產業低碳轉型，掌握綠色商機，拓展金融永續生態圈。

展望2025年，第一金融集團將以「穩健創新、永續韌性」為經營主軸，積極凝聚集團通路動能，提升全方位財管服務，強化法令遵循、防制洗錢、內控制度、風險管理及資訊安全，同時追求淨零排放，貫徹「永續金融，第一品牌」的發展目標。

永續 第一銀行 資產

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