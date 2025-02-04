台新金新春團拜 期許續攀峰

台新金控（2887）昨（3）日舉行新春團拜，由董事長吳東亮率領經營團隊共同出席，並視訊連線至各子公司及國內外各據點，逾千名員工參與團拜，一起在金蛇年開工日迎財神，期待新的一年蛇躍龍門，業績再攀高峰，場面熱鬧非凡。

2024年台新金控獲利續創佳績，累計稅後純益達200.6億元，年成長達到37%，表現亮眼， ESG永續發展在銀行產業表現上名列全球與台灣第一，道瓊永續指數連續七年入選「世界」和「新興市場」成分股。

吳東亮表示，台新金控與新光金控合併案正邁向最後一哩路，這也是台灣金融史發展上重要的里程碑。成功合併後，資產規模將成為台灣前段班的金控公司，將能更有規模的拓展市場。期待未來台新新光金控能透過更加強大的團隊，提供客戶更多元、更優質的產品與服務。

新的一年到來，吳東亮指出，1月24日中國大陸人工智慧公司DeepSeek橫空出世，對美國AI公司的ChatGPT造成重大競爭與威脅，也震撼了全球AI產業；加上2月1日，美國總統川普簽署行政命令，將於2月4日對墨西哥、加拿大進口貨物課徵25%關稅，並對大陸進口貨物課徵10%關稅。當下全球政經局勢充滿變數與挑戰，然而台灣在全球AI供應鏈中仍然扮演關鍵角色，具有競爭優勢，吳東亮對於今年的發展依然充滿信心，並勉勵同仁把握機會，各單位間緊密合作，發揮團隊綜效，再創業績高峰。

初六開工日，台新金控於仁愛圓環金控大樓二樓舉行新春團拜，透過實體及視訊連線，國、內外共18個據點一同參與，開場特別請來「台北慶和舘醒獅團」，以熱鬧鼓聲及精彩的醒獅演出，展現開工日的活力精神，也預祝金控及各公司業績長紅，各據點員工也特別準備吉祥話互相祝福。

為增添開工好彩頭，台新金控按照往例舉辦團拜抽獎，並發放公益伴手禮，祝福大家蛇年平安、健康、圓滿順利，也期許全體員工新的一年都能大展身手，帶動台新再創高峰。