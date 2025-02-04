台壽、國壽調高保單宣告利率

壽險宣告利率大戰年後重新開打。台灣人壽、國泰人壽昨（3）日同步調高2月保單宣告利率，台灣人壽大手筆調整107張保單，美元保障型商品最大調升0.2個百分點，調升後，最高宣告利率增至4.3%、為市場上最高水準；為保戶送上新年大禮的還有國泰人壽，2月全面調升105張美元保單宣告利率，調幅為0.1個百分點，調升後美元保單宣告利率最高來到4.2%。

台灣人壽與國泰人壽兩家業者，2月合計調整212張保單。

台灣人壽表示，2月起調升107張保單宣告利率，其中，新台幣保障型商品最大調升0.05%，最高宣告利率為2.75%；美元保障型商品最大調升0.2個百分點，最高宣告利率仍為4.3%。

國泰人壽宣布，2月全面調升美元商品宣告利率10個基本點，且不論現售及停售商品均全面調高，將獲利與保戶分享，調升後，美元保單宣告利率最高為4.2%。國壽這波調整，包括現售商品18張、停售商品87張，合計105張。

國壽表示，觀察公司美元區隔帳戶持續表現穩健且有累積收益，2月適度調升美元商品宣告利率，調升後宣告最高為4.2%，且停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶。

除國泰人壽外，包括富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦、元大人壽、全球人壽等，2月均未調整宣告利率。南山人壽1月曾調高保單宣告利率，美元保單宣告利率最高來到4.2%、與國壽並列目前市場次高。