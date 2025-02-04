證交所發展三主軸 定調

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（3）日定調，證交所今(2025)年將以敏捷、創新、科技為三大主軸，站在資本市場高峰應對未來的挑戰與機會，持續為我國資本市場開創新局、提升競爭力。他並期勉證交所員工今年將皮鞋換成球鞋，以更高行動力為核心，共同支持資本市場。

證交所昨日舉行「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，金管會主委彭金隆、副主委陳彥良、證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、櫃買中心董事長簡立忠、期交所董事長吳自心、集保結算所董事長林丙輝、總經理陳德鄉、券商公會理事長陳俊宏、投信投顧公會理事長劉宗聖、期貨商公會理事長陳佩君等均出席。

林修銘致詞時表示，去年加權股價指數、市值與成交值不僅創新高，開戶人數亦較十年前成長四成，顯示我國普惠金融正加速落實。

證交所昨日並公布最新統計，台股集中市場開戶人數在1月底已推升至1,324.2萬人，再創歷史新高紀錄；元月單月增加2.6萬人，受元月營業天數較少等季節性因素影響，較近期單月增加3萬至5萬人略少。