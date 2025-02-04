國銀插旗印度 鎖定台鏈…中信、玉山銀上月獲准申設分行

印度為我國「新南向政策」之重要目標國之一，看好印度發展潛力，近年來也成為國銀插旗布局重點。

金管會在今年初分別同意中信銀行、玉山銀行向印度主管機關申請設立分行，再加上臺灣銀行及兆豐銀行各設有一家代表人辦事處，中信銀行也早在新德里、斯里伯魯德設有二家分行，以及台北富邦銀行於2024年獲金管會核准申設印度孟買分行，共計五家國銀插旗印度，擴大海外布局。

印度為全球第五大經濟體，擁有超過14億人口，為了滿足台商供應鏈布建，印度當地企業發展及國際聯貸籌資等多重金融需求，國銀近年來紛紛將目光投向印度市場。據金管會統計，2024年在新南向18國中，全年新增放款量能第一大市場正是印度，增加1,224億元。

據金管會統計，截至2024年9月，本國銀行在印度已設有分支機構者，包含中信銀行在當地設有二家分行，分別為1996年設立新德里分行及2012年設立斯里伯魯德分行；兆豐銀行、臺灣銀行則分別於2008年、2014年設立孟買代表人辦事處。而台北富邦銀行則於2024年2月獲金管會核准申設印度孟買分行，中信銀行與玉山銀行則在今年1月分別獲金管會核准申設古吉拉特邦（GIFT City）金融特區分行、孟買分行。

身為台灣第一家進入印度設立分行的國銀，中信銀行表示，經過近30年的發展，新德里分行及斯里伯魯德分行，已實現穩健的收益成長。

銀行業者也分析去印度設點主要是看中其三大優勢，第一，台灣與印度間存有緊密的商貿聯繫，台印雙邊貿易金額，在2016年為50億美元，到2023年已成長到82億美元，增幅高達64%；第二，近年來分散供應鏈趨勢日益顯著，台商企業配合國際供應鏈移轉生產基地，考量印度具充沛勞動力及高端科技人才，低廉生產成本，加以政府持續改善經商環境，於地緣政治供應鏈移轉之影響下，已成為台資及國際廠商下一階段群進之新生產基地之一；第三，印度政府為強化國際金融服務之競爭力，鼓勵境外資金回流，於GIFT City建立國際金融服務中心，提供企業稅務誘因，亦帶來龐大商機。