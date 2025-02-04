台中銀董座 李瑞倉出任
台中銀行（2812）昨（3）日召開董事會選任新董事長，由現任董事、曾任金管會主委與高雄銀董事長的李瑞倉擔任新董座，即日生效。
台中銀原任董事長施建安在今年1月24日突然請辭，台中銀昨天召開董事會選出繼任者。
施建安1月23日向總行高層主管告知將辭職，並於24日正式請辭，台中銀當天隨即公告重大訊息，施建安請辭董事長與法人董事旭天投資代表人，其董事代表人遺缺由曾代理台中銀董事長的廖學縣接替。
施建安請辭原因僅於致員工公開信中表示，階段性任務完成。但他上任董事長僅十個多月就請辭，令各界詫異。
李瑞倉過去曾任金管會主委，之前歷任財政部政務次長、高雄市政府財政局長，高雄銀行董事長。去年8月李瑞倉獲禮聘出任台中銀董事，但是以李瑞倉的資歷與分量，台中銀內部與金融圈均認為，李瑞倉應該不會只擔任台中銀的陽春董事，而在施建安農曆年前突然請辭後，李瑞倉也一如預期接任董事長。
台中銀2024年全年合併稅後純益達83.09億元，年增21.8%，並創下歷史新高，台中銀並發出平均七個月年終獎金，新年度為員工加薪平均5%，基層加10%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言