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台中銀董座 李瑞倉出任

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

台中銀行（2812）昨（3）日召開董事會選任新董事長，由現任董事、曾任金管會主委與高雄銀董事長的李瑞倉擔任新董座，即日生效。

台中銀原任董事長施建安在今年1月24日突然請辭，台中銀昨天召開董事會選出繼任者。

施建安1月23日向總行高層主管告知將辭職，並於24日正式請辭，台中銀當天隨即公告重大訊息，施建安請辭董事長與法人董事旭天投資代表人，其董事代表人遺缺由曾代理台中銀董事長的廖學縣接替。

施建安請辭原因僅於致員工公開信中表示，階段性任務完成。但他上任董事長僅十個多月就請辭，令各界詫異。

李瑞倉過去曾任金管會主委，之前歷任財政部政務次長、高雄市政府財政局長，高雄銀行董事長。去年8月李瑞倉獲禮聘出任台中銀董事，但是以李瑞倉的資歷與分量，台中銀內部與金融圈均認為，李瑞倉應該不會只擔任台中銀的陽春董事，而在施建安農曆年前突然請辭後，李瑞倉也一如預期接任董事長。

台中銀2024年全年合併稅後純益達83.09億元，年增21.8%，並創下歷史新高，台中銀並發出平均七個月年終獎金，新年度為員工加薪平均5%，基層加10%。

台中銀行 李瑞倉 董事長

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