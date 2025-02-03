蛇年開市股匯血崩！新台幣重貶2.86角 首席經濟學家這麼看

美國總統川普對中加墨三國加徵關稅，加上DeepSeek引發AI股利空落後反應，牽動全球投資人緊張情緒；熱錢大潰逃，蛇年股匯開紅盤慘遭血洗，台股3日盤中下殺千點，終場暴跌830.7點，新台幣匯率每況愈下，盤中狂挫4.76角，後在中央銀行護盤下，重貶2.86角，重返32字頭、收32.968元，央行與熱錢相互對作，匯市一日爆出26.9億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，蛇年匯市開紅盤，新台幣匯率貶值0.87%，為農曆開紅盤史上第二大貶幅，僅次於2020年新冠疫情期間，鼠年開紅盤貶值0.9%的紀錄。

對於蛇年開市首日驚見股匯雙殺行情，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，主要是先前的DeepSeek利空落後反應，加上美國總統川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，全球關稅戰一觸即發導致。

林啟超分析，川普對加拿大、墨西哥與中國大陸採取的關稅政策很可能只是第一階段，接下來是否進一步延燒至晶片，對台灣科技業影響甚劇，「若川普確實如他所說，對台灣晶片業課徵100%關稅，台股就可能出現失守兩萬點危機」。

在匯率方面，林啟超認為，川普持續對中國大陸加徵關稅，可能迫使大陸透過人民幣匯率貶值救出口，如此一來，新台幣等主要亞幣也很難維持強勢，估計短期內，新台幣等亞幣將維持貶值趨勢，但央行會致力讓新台幣匯率維持穩定、不讓貶幅過於超前其他亞幣。

匯銀主管指出，農曆過年期間，DeepSeek橫空出世，拖累AI股下殺，如今川普掀起的關稅戰更是令外界憂心忡忡，市場賣壓沉重；證交所統計，熱錢今天大舉拋售台股743億元後蜂擁匯出，估計一天撤出逾14億美元，新台幣匯率盤中最多貶值4.76角，最低殺至33.158元、失守33元整數大關。

眼見新台幣匯率如自由落體般直墜，央行揮軍進場拋匯，將新台幣匯率的貶幅砍了近一半、最終貶值2.86角、以32.968元報收。

根據中央銀行資料顯示，美元指數今天強漲1.93%，非美貨幣走勢全盤皆墨；其中台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶勢最重、單日下殺2.6%，星元匯率貶值1.4%，新台幣匯率貶幅0.87%，超前日圓匯率的0.16%。