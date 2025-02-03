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勞動基金已進場台股？手上仍有3,520億銀彈可伺機布局

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台股3日大跌830點，創史上第四大跌點。勞動基金運用局表示，勞動基金手上有已決標未撥款1,520億元，另自營部位仍有約2,000億元資金，換言之，估計3,520億元可為台股注入活水，伺機進場布局。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，新制勞退基金規模，包括雇主提繳及基金收益年年擴增，勞動基金自營部位亦頗具規模，此部位是「調節用」，亦即逢高出脫、逢低買進，因此水位並不固定，「勞動基金每天都在市場」。３日台股重挫，她還說，「想交易的部位都交易到了」，似乎透露勞動基金今日已經進場。

她表示，勞動基金委外部分尚有1,520億元未撥款，包含絕對報酬絕對800億元、相對報酬720億元。至於自營部位，她雖未明確說明，外界推估約2,000億元可運用。

台股新春開盤就大跌，劉麗茹表示，台股一天大跌不代表未來幾天會持續大跌，也有可能只是暫時性，不要太緊張，勞動基金會審慎研究，委外代操會視市場情況撥款。至於自營部位「每天都在市場裡」，她強調，勞動基金操作策略向來是「不摸底不探頭」。

對於川普開啟關稅大戰對金融市場影響，劉麗茹認為，要視是否為長期性趨勢而定。若只是暫時性的動作，市場震盪是難免，但也讓資金有進場機會；但若是長期趨勢，則要有一些調整。但她也說，這需要一些時間觀察。

勞動基金 台股 520

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