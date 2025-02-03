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合庫金林衍茂：歐美降息、AI需求強勁是開拓業務的良機

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
合庫金控暨銀行董事長林衍茂（中）率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理舉行新春團拜。合庫金控／提供
合庫金控暨銀行董事長林衍茂（中）率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理舉行新春團拜。合庫金控／提供

農曆年新春開工上班的第一天，合庫金控集團（5880）新春團拜熱鬧登場，活動現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及糖果，展現歡樂新年氛圍，合庫集團今年循例採行線上視訊連線方式與同仁歡慶新春，傳遞新年的祝福與美好願景。

合庫金控暨銀行董事長林衍茂率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理，以財神服裝亮相，一手捧金元寶，一手持吉祥話卷軸，向全體員工祝賀拜年。伴隨著新年應景歌曲的音樂聲，九位財神同時出現在畫面中，現場洋溢著吉祥喜悅的氣氛。

林衍茂致詞時表示，新的一年隨著歐美降息，全球經濟逐漸回溫，AI需求強勁之下，帶動我國科技產業不斷成長，是開拓業務的良機。林衍茂期許全體合庫同仁齊心協力、戮力拓展各項業務，今年合庫獲利一定能再創高峰；也提醒同仁在推展業務的同時，要兼顧資產品質、控管業務風險，厚植合庫永續經營的根基。

創投 合庫金 董事長

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