合庫金林衍茂：歐美降息、AI需求強勁是開拓業務的良機
農曆年新春開工上班的第一天，合庫金控集團（5880）新春團拜熱鬧登場，活動現場布置春聯、金元寶、大吉大利橘子及糖果，展現歡樂新年氛圍，合庫集團今年循例採行線上視訊連線方式與同仁歡慶新春，傳遞新年的祝福與美好願景。
合庫金控暨銀行董事長林衍茂率領旗下人壽、證券、票券、資產、創投及投信等六家子公司董事長及金控、銀行總經理，以財神服裝亮相，一手捧金元寶，一手持吉祥話卷軸，向全體員工祝賀拜年。伴隨著新年應景歌曲的音樂聲，九位財神同時出現在畫面中，現場洋溢著吉祥喜悅的氣氛。
林衍茂致詞時表示，新的一年隨著歐美降息，全球經濟逐漸回溫，AI需求強勁之下，帶動我國科技產業不斷成長，是開拓業務的良機。林衍茂期許全體合庫同仁齊心協力、戮力拓展各項業務，今年合庫獲利一定能再創高峰；也提醒同仁在推展業務的同時，要兼顧資產品質、控管業務風險，厚植合庫永續經營的根基。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言