經部預告增訂電子支付商業類別 助業者組公會自律

經濟部今天預告修正商業團體分業標準，增訂「電子支付商業」。根據金管會核准名單，全盈支付、悠遊卡、一卡通和街口電子支付等公司屬於專營的電支機構，未來可在修法後依規定籌組公會。

為促進電子支付業健全發展，並建立業者與主管機關間的有效溝通管道，經濟部商業發展署今天預告增訂「電子支付商業」 團體業別及業務範圍，業者可在預告期2個月內陳述意見。

經濟部官員說明，電支機構不僅具有代收和代付的功能，還可提供儲值和轉帳等服務，必須要經過金管會許可成立，經濟部才會允許業者進行公司登記；以往就有營業項目代碼提供電支機構做公司登記，今天預告增訂「電子支付商業」團體業別，主要是讓業者可以籌組公會，強化自律規範。

根據金管會核准名單，專營的電子支付機構包括全盈支付金融科技股份有限公司、全支付電子支付股份有限公司、悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司、愛金卡股份有限公司、橘子支行動支付股份有限公司、街口電子支付股份有限公司、歐付寶電子支付股份有限公司和簡單行動支付股份有限公司等。

經濟部去年底已修正商業團體分業標準，增訂「第三方支付服務業商業」，讓第三方支付業者可籌組公會。

第三方支付和電子支付差異在於，第三方支付只有代收和代付功能，目前主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額逾20億元門檻，必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。