快訊

台中補習班數六都第一…家長頂寒風徹夜排隊 學子仍進不了名師班

連2年中轎車！屏東內埔年節抽獎掀議 得主吐實情：只能說是好運

大S離世眾星悼念 「道明寺」言承旭悲痛發聲：謝謝遇見妳

經部預告增訂電子支付商業類別 助業者組公會自律

中央社／ 台北3日電
經濟部。 圖／聯合報系資料照片
經濟部。 圖／聯合報系資料照片

經濟部今天預告修正商業團體分業標準，增訂「電子支付商業」。根據金管會核准名單，全盈支付、悠遊卡、一卡通和街口電子支付等公司屬於專營的電支機構，未來可在修法後依規定籌組公會。

為促進電子支付業健全發展，並建立業者與主管機關間的有效溝通管道，經濟部商業發展署今天預告增訂「電子支付商業」 團體業別及業務範圍，業者可在預告期2個月內陳述意見。

經濟部官員說明，電支機構不僅具有代收和代付的功能，還可提供儲值和轉帳等服務，必須要經過金管會許可成立，經濟部才會允許業者進行公司登記；以往就有營業項目代碼提供電支機構做公司登記，今天預告增訂「電子支付商業」團體業別，主要是讓業者可以籌組公會，強化自律規範。

根據金管會核准名單，專營的電子支付機構包括全盈支付金融科技股份有限公司、全支付電子支付股份有限公司、悠遊卡股份有限公司、一卡通票證股份有限公司、愛金卡股份有限公司、橘子支行動支付股份有限公司、街口電子支付股份有限公司、歐付寶電子支付股份有限公司和簡單行動支付股份有限公司等。

經濟部去年底已修正商業團體分業標準，增訂「第三方支付服務業商業」，讓第三方支付業者可籌組公會。

第三方支付和電子支付差異在於，第三方支付只有代收和代付功能，目前主管機關為數發部，依規定，第三方支付業者若年度代理收付日均餘額逾20億元門檻，必須向金管會申請電支業務許可，納入金管會監管範圍。

歐付寶電子支付 經濟部 金管會

延伸閱讀

川普發動關稅戰波及台商 經濟部宣布採取這「四措施」協助因應

赴墨投資逾300家 經部：協助台廠應變

台電撥補落空 電價恐漲6%…民生用電首當其衝

川普政府關稅大刀下一波砍向台灣？ 經濟部回應了

相關新聞

不意外！台中銀行新任董事長即日起由重量級的他接任

台中銀行（2812）3日召開董事會，一如預期選出曾任金管會主委、高雄銀（2836）董事長的現任董事代表人李瑞倉，擔任台中...

土銀今年調薪4％！董座何英明新春團拜期許再創佳績

土地銀行3日舉辦新春團拜儀式，董事長何英明致詞時表示，土地銀行在2024年創下稅前純益187.29億元歷史新高紀錄，展望...

大S赴日旅遊因病過世 專家說海外遇此事「有沒有買對保險」超重要

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲，震驚國內。春節期間向來是國人海外旅遊旺季，台灣保...

蔡宏圖：全球政經秩序面臨重建 能否提前布局至關重大

國泰金控董事長蔡宏圖今日在新春團拜時表示，全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，一個與我們過去所熟悉的世界很不一樣的新...

再攀高！2024年勞動基金大賺1兆428億元、收益率達16.48％ 皆創紀錄

開工第一天，勞動基金運用局3日公布勞動基金最新績效。受惠於AI浪潮，推升勞動基金收益表現。截至2024年底，整體勞動基金...

勞工3月大分紅！新制勞退基金2024年大賺6,989億 平均每人分紅5.5萬元

勞工2025年3月分紅可期。因受惠於AI浪潮，2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。