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晉泰董座吳金泉違反證交法案 二審維持無罪判決

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

資服廠晉泰（6221） 3日公告，法人董事長代表人吳金泉涉嫌違反證券交易法案，二審法院臺灣高等法院臺中分院維持一審無罪判決。晉泰表示，本案為法人董事長之代表人個人行為，與公司無關，一切營運正常，對財務、業務均無重大影響。

吳金泉涉嫌違反證券交易法案一審判決無罪，經臺灣臺中地方檢察署檢察官提起上訴，二審法院臺灣高等法院臺中分院維持一審無罪判決。

吳金泉為股市聞人，2003年起接連入主興泰、福懋油、福壽、晉泰等上市櫃公司，2020年因涉嫌福懋油掏空案，與福懋油前董座吳美紅（吳金泉胞妹）、時任興泰財務主管秦慧如等三人，同遭台中地檢署起訴。

福壽 董事長

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