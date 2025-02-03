不意外！台中銀行新任董事長即日起由重量級的他接任

台中銀行（2812）3日召開董事會，一如預期選出曾任金管會主委、高雄銀（2836）董事長的現任董事代表人李瑞倉，擔任台中銀新董事長，即日生效。

台中銀原任董事長施建安於農曆新年假期前的24日突然請辭，預定農曆年假後的開工日2月3日生效，台中銀行即在3日召開董事會選出繼任者，結果如同年前所預期由李瑞倉出任新董座。

施建安是在1月23日向總行高層主管告知將辭職，並於24日正式請辭，台中銀當天隨即公告重大訊息，施建安請辭董事長與法人董事旭天投資代表人，其董事代表人遺缺由原本曾短暫代理過台中銀董事長的廖學縣接替。施建安對於請辭原因僅於致員工公開信低調表示階段性任務完成，但他上任董事長僅十個多月就請辭，令各界詫異。至於李瑞倉的接任則是符合各界預期。

台中銀2024年全年合併稅後純益83.09億元，年增21.8%並創下歷史新高，台中銀行並發出媲美公股大型行庫的平均7個月年終獎金，並且新年度將為員工加薪平均5%，基層加10%。

施建安在去年3月18日臨危受命出任台中銀董事長，在位迄今不過才10個多月，就突然請辭，震撼金融圈。施建安並在請辭後發出員工公開信，表示其個人在台中銀的階段性任務完成，想回歸退休生活才請辭，未來會以小股東身分繼續支持台中銀。他還以歌手張震嶽的「再見」歌曲代表他請辭的心情，向同仁告別。