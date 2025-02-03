兆豐金控集團開工日新春團拜 期勉金蛇年續創事業高峰

兆豐金控（2886）集團於3日開工第一天舉行金蛇年集團新春團拜，由兆豐金總經理蕭玉美主持。蕭玉美表示，兆豐金控2024年在集團全體同仁的努力下，獲利再創新高，在業務成功轉型、推動集團ESG發展、配合政府打詐成果皆相當豐碩，勉勵全體同仁齊心協力在金蛇年再創事業新高峰。

兆豐金控2024年稅後純益達347.7億元，再度寫下集團歷史新高紀錄。其中，子公司兆豐銀行稅後純益達283.7億元，並在去年台股價量齊揚的助漲下，兆豐證券獲利乘勢躍升，其他子公司表現亦相當穩健，非銀行子公司獲利貢獻度攀升至16.3%，充分展現集團多元獲利策略成效。蕭玉美強調集團「兆豐第1、2大聚焦、3大支柱、4跨策略」營運方針，尤其在「4跨策略」—跨幣別、跨境、跨資產、跨售—方面，期許各子公司積極運用集團資源，促進跨子公司合作，實踐「雙引擎、雙翅膀」、健全獲利結構的政策。

在推動永續發展上，兆豐金控集團持續獲得國內外權威機構的肯定，包括持續獲選CDP領導等級、獲頒行政院「國家永續發展獎」入選獎、連續兩年蟬聯 TCSA「永續報告書獎─白金級」及「綜合績效獎─台灣前百大典範企業」，並三度被納入DJSI世界及新興市場指數成分股。銀行及證券子公司也獲列金管會永續金融評鑑前25%金融機構的名單。蕭玉美期許全體同仁將E、S、G的理念融合於日常工作與生活中，並邀請同仁參與今年更多元豐富的企業志工活動，善盡企業社會責任，推動客戶、員工、環境社會共融共好。

在打詐方面，蕭玉美表示，兆豐金、銀董事長董瑞斌去年上任後極力推動打詐2.0，率公股之先響應政府政策積極擬定金融業相關打詐策略及措施，近期更發起成立「金融與科技反詐騙大聯盟」。除了共同守護客戶的財產安全外，更要求每位員工務必恪遵金融從業人員道德操守，並強化內部控制落實。

展望今年，儘管美國總統川普上任後的國際政經局勢瞬息萬變，國內外利率及匯率的波動大、各國地緣政治變化等，但蕭玉美強調兆豐金控集團將持續專注保持企金競爭優勢，同時聚焦多元獲利、深化海外布局、供應鏈重組商機，掌握財管2.0暨亞洲資產管理中心的發展。另外，也積極響應政府政策，共同推動國家淨零、深度節能、AI、金融科技的發展等。面對當前網路安全格局高度複雜性，兆豐在氣候風險、資安風險、地域風險等新興議題上將會持續加強監控及管理風險。

蕭玉美期許兆豐金控集團各子公司在「3大支柱」──數位轉型、永續發展、營運韌性的基石下，推動核心業務成長，共創集團事業高峰。