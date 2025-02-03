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國壽送保戶新年禮 美元宣告利率全面調升10點、最高4.2%

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽為保戶送上新年大禮，蛇年開工第一天宣布，2月全面調升美元商品宣告利率10個基本點，且不論現售及停售商品均全面調高，將獲利與保戶分享。調升後，美元保單宣告利率最高為4.2%。

國壽表示，觀察公司美元區隔帳戶持續表現穩健且有累積收益，2月適度調升美元商品宣告利率，調升後宣告最高為4.2%，且停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶。

國壽指出，宣告調整後各幣別最高宣告利率水準及代表商品為：

一、 現售台幣商品宣告利率最高2.4%，代表商品為滿福寶利率變動型終身保險，商品特色摘要如下：「滿福寶」提供罹患12項易致成長期照顧狀態的特定傷病可提前給付，且可彈性選擇一次或分期給付，並搭配外溢機制鼓勵健康促進，可於資產傳承外同時兼顧保障自用的需求。

二、現售美元商品宣告利率最高4.2%，代表商品為美利康愛利率變動型美元終身保險，「美利康愛」為業界首創結合癌後新型療法提前給付的新一代利變型商品，提供包括資產累積、資產傳承及預先儲備癌後先進醫療帳戶等三大功能。

三、現售澳幣商品宣告利率最高3.9%，代表商品為祿守澳利利率變動型澳幣終身壽險。

保險 國壽

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