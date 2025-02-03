金蛇年為人生超前部署 南山人壽教你聰明選擇三大類保險商品

金蛇年來臨！在新的一年如何開運旺財、財源廣進，南山人壽建議，無論是想穩健蓄積財富、或希望定期有資金彈性運用的民眾，都可趁著一年之初，依據自身需求規劃不同類型的保險，除了強化身故或失能保障，更藉此提升財務韌性、穩健累積資產，若能趁年輕及早規劃，還可透過時間複利提高資產水位，為人生不同階段的計畫超前部署。

根據主計總處最新發布的家庭收支調查，目前65歲以上退休族群每戶年消費支出為新臺幣66萬元，換算平均每人每個月的消費支出將近新臺幣3萬元；若以消費支出年複合成長率逾3%計算，現年40歲的三明治族群在65歲退休時，每月消費支出將成長至新臺幣5萬至6萬元。

尤其，臺灣在今年正式跨入超高齡社會之列，民眾除了要應對疾病與長照風險外，活得比預期還久的「長壽風險」成了新興的熱門議題。想要讓長壽人生過得自在安心、有品質，南山人壽建議可透過三大類保險商品降低財務風險，在享有保障的同時，也擁有資金運用靈活度，建構穩健財務保障，輕鬆享受樂活人生。

為了協助民眾滿足想兼顧保障、又可穩健存積財富、定期有資金可彈性運用等需求，南山人壽推出多樣化的保險商品：針對期望以穩定方式累積資產者，建議可規劃「固定利率型」保險商品，不受宣告利率波動影響，用穩定的速度逐步放大財富；若是希望適度反應市場利率、拿到增值回饋分享金的族群，建議可選擇「利率變動型」還本型保險，並依據自身需求，彈性規劃選擇第一保單年度末起、或達55歲或達65歲退休開始領取生存還本金的商品。

根據南山人壽內部數據分析，上述商品於2023到2024年的銷售狀況，「固定利率型」商品銷售件數占了45%，其次為「一年還本利率變動型」商品（第一保單年度末之翌日起，可每年領取生存還本保險金），銷售件數占比也超過40%，「退休還本利率變動型」商品（保險年齡達55或65歲，開始每年領取生存還本保險金）則占銷售件數的13%。

若從要保人輪廓來看，會發現三類商品均以「女性」購買居多，占比都超過六成，顯示女性更願意為未來生活提前作準備，透過保險規劃兼顧保障並穩定放大資產。

分析三大類商品的要保人年齡分布，「固定利率型」及「退休還本利率變動型」商品以31-50歲青壯族群購買為多，均占兩類商品要保人數的一半以上。相較於「固定利率型」商品是用可預期的速度放大財富，「退休還本利率變動型」商品透過宣告利率的設計，可讓民眾適度參與市場，以「南山人壽大樂選利率變動型還本保險（定期給付型）」為例，可依個人需求選擇以增值回饋分享金購買增額繳清保險基本保額，加快保單價值準備金累積速度，並從第四保單年度起至生存還本保險金給付起始年齡（可彈性選擇保險年齡55歲或65歲）前，享有高額的壽險保障，強化責任重大期的身故保障；到了55歲或65歲後，則可開始每年領取生存還本保險金，確保退休後有穩定的資金來源。

至於「一年還本利率變動型」商品，則以51歲以上的熟齡及退休族群為購買主力，占該商品類型近50%。以「南山人壽美利多鑫美元利率變動型還本終身保險（定期給付型）」、「南山人壽多利多鑫利率變動型還本終身保險（定期給付型）」為例，均設計從第一保單年度末之翌日起，每年可領取生存還本保險金，並有機會透過增值回饋分享金機制，放大每年生存還本保險金，藉此滿足退休後生活的資金所需，確保每年有穩定現金流可彈性運用。

為鼓勵民眾在新的一年主動檢視財務狀況、規劃所需保障，南山人壽特別舉辦「蛇我其誰 投保月月抽」新春投保活動，自即日起至2025年3月2日止，民眾投保新保單，就有機會參加好禮抽獎，獎項包含Gogoro VIVA XL、日本來回機票、新光三越禮券、全聯禮券等多項好禮。