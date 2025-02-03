推動市場監理與資本市場發展 彭金隆揭示五大方向

金管會主委彭金隆3日於證券暨期貨業新春團拜時表示，金管會今年以落實亞洲資產管理中心推動政策、強化資本韌性與風險監理等五大方向持續推動市場監理與資本市場發展。

「證券暨期貨業農曆乙巳年新春團拜」3日在台北101大樓證交所舉行。主管機關、證券期貨周邊單位、公會等首長均蒞臨參加，齊賀資本市場蛇年金蛇報喜、瑞蛇迎祥。

金管會主委彭金隆致詞時指出，在證券期貨周邊機構共同努力下，2024年我國資本市場表現強勁，臺股加權指數創歷年收盤新高，上市櫃家數、日均成交值亦創近年新高。回顧2024年，金管會積極打造具臺灣特色的亞洲資產管理中心，調整盤中零股交易撮合時間、開放證券商辦理認股借貸業務、推行上市櫃公司永續發展行動方案等。展望今年，金管會將持續秉持金融監理的核心理念，朝向建立安全與發展並進的新金融市場邁進，以五大方向持續推動市場監理與資本市場發展：

一、落實亞洲資產管理中心推動政策：以「加大」與「串聯」為核心推動相關策略，透過政策輔助，串接各類金融商品服務與客戶，打造一站式服務以留財引資。

二、強化資本韌性與風險監理：持續關注國際監理改革趨勢，推動防制洗錢與風險基礎監理，健全證券及期貨市場體系。

三、推動反詐措施以打擊金融詐騙：持續督促證期業者及金融機構為不同族群量身打造各種金融商品與服務，同時打擊金融詐騙，達到「有感阻詐」目標。

四、強化永續金融支持產業永續發展與淨零轉型：支持企業淨零轉型、鼓勵企業揭露減碳目標策略等，期能擴大政策支持面向與力度，協助政府與企業推動淨零轉型。

五、吸引創新企業掛牌：放寬創新板合格投資人制度、加強創新審查，加速形塑創新產業生態系，帶動正向循環使臺灣資本市場成為亞洲創新的核心樞紐。並透過證交所與周邊單位組成之服務團領軍，推動優質企業進入資本市場及導引資金投入國家公共建設。

彭金隆表示，將以安全與發展並進為前提，推動資本市場創新繁榮。願與證期周邊單位保持密切合作，攜手於各項業務中繼往開來、砥礪奮進，共創臺灣資本市場的卓越佳績。