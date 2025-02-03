臺灣金控新春團拜 凌忠嫄：面臨川普時代應審慎應對

臺灣金控集團慶開工，董事長凌忠嫄在大年初六上班第一天，率旗下子公司董事長、總經理出席「2025臺灣金控集團新春團拜」，與集團高階主管齊聚一堂互道新年祝福，並透過視訊向國內各組分行代表同仁獻上誠摯的感謝與祝福，展現集團總、分行上下齊心、同心協力的團結氣勢，期許為新的一年揭開輝煌序幕。

凌忠嫄特別感謝春節期間仍堅守崗位的相關同仁，讚許他們的專業與奉獻。同時，感謝過去一年集團全體同仁共同努力整體績效創新高，不但臺銀獲利再創歷史新高，臺銀人壽面對歷史保單利差損挑戰下，仍突破重圍，達到十幾年來最佳獲利，證券表現也相當優異。

展望2025年，面對全球經濟市場挑戰，凌忠嫄冀望集團全體同仁在既有基礎上再接再厲，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，尤其是在授信業務與手續費收入方面，要持續保持成長動能；同時期勉臺銀、人壽及證券三個子公司能團結合作，發揮集團經營綜效，面臨川普時代下的經濟局勢，審慎應對，齊頭並進，再創營運高峰。

2025臺灣金控集團新春團拜在滿堂祝福聲中圓滿落幕，這場充滿喜氣與動能的盛會，不僅為全體同仁注入新年的希望與活力，也為集團再攀高峰奠定堅實的基石，共同邁向更加璀燦的美好未來。