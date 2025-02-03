快訊

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

撐不住！壽司郎「2品項」每盤漲20元 漲幅最高逾3成

臺灣金控新春團拜 凌忠嫄：面臨川普時代應審慎應對

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
臺灣金控集團新春團拜董事長凌忠嫄(左4)率集團董事長及總經理與高階主管期許蛇年行大運，業績長紅步步高。臺灣金控／提供
臺灣金控集團新春團拜董事長凌忠嫄(左4)率集團董事長及總經理與高階主管期許蛇年行大運，業績長紅步步高。臺灣金控／提供

臺灣金控集團慶開工，董事長凌忠嫄在大年初六上班第一天，率旗下子公司董事長、總經理出席「2025臺灣金控集團新春團拜」，與集團高階主管齊聚一堂互道新年祝福，並透過視訊向國內各組分行代表同仁獻上誠摯的感謝與祝福，展現集團總、分行上下齊心、同心協力的團結氣勢，期許為新的一年揭開輝煌序幕。

凌忠嫄特別感謝春節期間仍堅守崗位的相關同仁，讚許他們的專業與奉獻。同時，感謝過去一年集團全體同仁共同努力整體績效創新高，不但臺銀獲利再創歷史新高，臺銀人壽面對歷史保單利差損挑戰下，仍突破重圍，達到十幾年來最佳獲利，證券表現也相當優異。

展望2025年，面對全球經濟市場挑戰，凌忠嫄冀望集團全體同仁在既有基礎上再接再厲，發揮品牌優勢，擴大核心業務版圖，尤其是在授信業務與手續費收入方面，要持續保持成長動能；同時期勉臺銀、人壽及證券三個子公司能團結合作，發揮集團經營綜效，面臨川普時代下的經濟局勢，審慎應對，齊頭並進，再創營運高峰。

2025臺灣金控集團新春團拜在滿堂祝福聲中圓滿落幕，這場充滿喜氣與動能的盛會，不僅為全體同仁注入新年的希望與活力，也為集團再攀高峰奠定堅實的基石，共同邁向更加璀燦的美好未來。

保單 臺銀 董事長

延伸閱讀

不滿川普徵關稅 NBA暴龍球迷賽前噓爆美國國歌

損人不利己？川普的關稅貿易戰，對美國經濟衝擊預估

曾被川普1.0貿易戰重創 分析稱「北京這次做好了準備」

學者：美加徵10%關稅 對中國影響不大 但揭貿易戰序幕

相關新聞

土銀今年調薪4％！董座何英明新春團拜期許再創佳績

土地銀行3日舉辦新春團拜儀式，董事長何英明致詞時表示，土地銀行在2024年創下稅前純益187.29億元歷史新高紀錄，展望...

大S赴日旅遊因病過世 專家說海外遇此事「有沒有買對保險」超重要

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲，震驚國內。春節期間向來是國人海外旅遊旺季，台灣保...

蔡宏圖：全球政經秩序面臨重建 能否提前布局至關重大

國泰金控董事長蔡宏圖今日在新春團拜時表示，全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，一個與我們過去所熟悉的世界很不一樣的新...

再攀高！2024年勞動基金大賺1兆428億元、收益率達16.48％ 皆創紀錄

開工第一天，勞動基金運用局3日公布勞動基金最新績效。受惠於AI浪潮，推升勞動基金收益表現。截至2024年底，整體勞動基金...

勞工3月大分紅！新制勞退基金2024年大賺6,989億 平均每人分紅5.5萬元

勞工2025年3月分紅可期。因受惠於AI浪潮，2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年...

惠譽調升玉山證券評等至AA(twn) 評等展望穩定

惠譽國際信用評等公司將玉山綜合證券股份有限公司(玉山證)的國內長期評等自「AA-(twn)」調升至「AA(twn)」，評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。