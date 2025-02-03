新光銀行運用AI偵測專利技術 強化防詐成效有成

新光金控（2888）子公司新光銀行積極主動關懷，強化防詐展現成效，2024年整年，全台分行防堵詐騙案件計240件，累計防堵詐騙金額達新臺幣1.8億元，較前一年度成長8%，再創歷年新高，為客戶財產安全做好把關。

總經理李正國表示，新光銀行重視金融阻詐，參與「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術，強化對可疑帳戶的識別，亦於去年度加入創新園區聯合實證計劃，建立反詐生態圈運行協作機制及相關法規基礎，加速科技反詐服務落地之願景，防止詐騙得逞。

依內政部警政署統計詐騙案件發生數前3名為：「假投資詐騙」、「假交友投資詐騙」及「假檢警詐騙」，其中「假投資」已連續三年蟬聯詐欺財產損害金額第一名，造成的財損也高達近六成。為此新光銀行建立防詐安全網的各項措施，從分行臨櫃向客戶宣導防詐意識、走入社區向樂齡長者分享詐騙型態，同時響應主管機關政策，與各地警察分局共同前進全國大專院校進行「防詐先鋒 青春不踩雷」反詐宣導，向青年學子宣導防詐知能，擴大影響力。

此外，結合彤鳥社會企業共同研發的「新光銀行防詐鑑識家」防詐桌遊，連結身障講師培力及講授，將金融防詐知識拓展至各地，未來將持續致力於探索更多創新的方式，配合協助警方聯防犯罪，落實守護客戶資產。