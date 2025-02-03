土銀今年調薪4％！董座何英明新春團拜期許再創佳績

土地銀行3日舉辦新春團拜儀式，董事長何英明致詞時表示，土地銀行在2024年創下稅前純益187.29億元歷史新高紀錄，展望新的一年，期許土銀在獲利、資產品質及員工福利三大領域再創佳績。另外，財政部已批准，土銀今年確定調薪4%。

適逢新春開工日，土銀舉辦新春團拜儀式，由董事長何英明、總經理張志堅3日偕同各單位主管視訊連線至各營業單位，勉勵銀行同仁強化綠色金融與永續經營，在新的一年再創佳績，並由兩位財神爺陪同至營業部，致贈客戶新年發財金增添喜氣。

土銀2024年不僅稅前純益成功達到法定預算目標，且在政策性貸款及聯貸案均取得重大突破，特別是連結ESG永續指標之聯貸案件量成長近一倍，落實永續經營理念。同時，在澳洲布里斯本之新設分行於今年開業，土地銀行海外據點推升至9個，逐步建立多元獲利引擎、布局全球及開拓國際市場。

在追求獲利之餘，土銀資產品質也繳出亮眼成績單，除了嚴守央行房市管控規範，更慎選信用良好、區位優質的客戶，截至2024年底，逾放比僅0.09%，與臺灣銀行並列公股行庫最低，且備抵呆帳覆蓋率達到1,887.08%，居公股行庫之冠，展現穩健經營實力。

展望今年，何英明向全體員工致上新春祝福，期盼土銀賡續開拓綠能授信、政策性貸款及實踐企業社會責任，發揮公股銀行「取之於社會、用之於社會」使命，在新的一年財運滾滾、業績蒸蒸日上。

另外，土銀2024年獲利創新高，財政部公文下達，土銀今年確定調薪4%，據土銀試算，以2024年下半年招考職缺為例，土銀延攬新進行員（五職等）起薪從38,230元提高至39,755元；專業稽核人員（九職等）起薪從66,790元提高至69,463元。

土銀表示，全體員工薪資回溯至今年元旦適用，後續將補發近幾個月的薪資差額。