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關稅大戰再起 資金湧債市避風港、投等債 ETF 看俏

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台股封關期間，川普關稅戰祭出，DeeSeek問市，造成美股上沖下洗；債市受到聯準會維持利率不變影響，美長天期公債殖利率不升反降，帶動3日開市首日，國內投信發行長天期債券ETF盤中包括新光BBB投等債20+（00970B）、群益ESG投等債20+（00937B）、統一ESG投等債15+（00966B）、大華投等美債15Y+（00959B）等紛紛開紅盤，盤中最高漲幅都有突破1%以上，相較大多數台股ETF開盤皆墨，長天期債券ETF表現開盤日異軍突起，吸引債券ETF人氣買氣紅不讓。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹表示，最新美國聯準會利率決策採維持利率不變決定，顯示美國經濟基本面仍穩定成長，聯準會不急於作出任何動作，尤其最新1月31日公布的美國核心PCE物價增速滑落到2.79%（前期2.82%），顯示物價延續回落態勢，通膨仍維持趨緩看法，帶動美國20年公債殖利率從台股封關前1月14日最高5.06%，回落到1月31日最低4.81%，美國10年公債殖利率也從1月14日最高4.79%，跌到最低1月30日的4.52%。

隨公債殖利率回跌下，較長天期的高票息投資等級債，除享有穩定息收外，就總報酬與波動度來看，也深具投資吸引力，儘管這波美國降息步伐相對緩慢，但在川普祭出關稅貿易戰之下，長天期投等債提供固定收益本質，在風險控管及抵禦市場黑天鵝特性上，反而更具投資優勢。

海外債券ETF的穩健領息特色，持續深受國內投資人青睞，根據證交所及櫃買中心統計，截至1月17日止，目前在台掛牌的海外債券ETF總規模高達3兆54億元、受益人數達197.29萬人，投信法人預估，2025年國人持有債券ETF規模、人數均有望創歷史新高，主要原因來自美國總統川普於2月1日正式啟動中加墨關稅戰、加拿大採加稅回擊，中墨兩國揚言報復，將對2月金融市場造成衝擊，股市波動難免，債市也相對承壓，新光投信建議今年債券投資組合，可以增加「長天期投資等級債」持盈保泰，以抵禦市場黑天鵝干擾，中長期投資這類長天期、擁高票息，聚焦在美國發行、平均信評為BBB等級的投資等級債券，將相較其他固定收益商品，隨未來美國利率若走低，債券價格上揚出現資本利得，也能為這類債券帶來額外收益，擁有較佳的風險報酬表現。

債券ETF 美國聯準會

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