大S赴日旅遊因病過世 專家說海外遇此事「有沒有買對保險」超重要

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎，在日本過世，享年48歲，震驚國內。春節期間向來是國人海外旅遊旺季，台灣保險法權威、北宇管顧公司總經理劉北元表示，國人在海外遇到疾病或意外，有沒有買對保單很重要；因歐美等地的醫療費用不容小覷，同樣是投保旅平險，有些保險公司有提供「海外急難救助服務」，甚至可代墊住院保證金或醫藥費。

劉北元指出，國人在海外就醫，只要備齊收據等相關文件，回國後均可申請已投保的住院、醫療等相關理賠，但若出國前有加保旅平險，是否提供旅遊海外急難救助等相關服務，各家保險公司的保單就有明顯不同，出國前投保旅平險，記得貨比三家、詳閱保單內容。

以國泰人壽的旅平險保單而言，除涵蓋基本的身故失能、海外突發疾病及實支實付傷害醫療保險金外，更特別針對水陸及航空大眾運輸意外身故，提供額外10％至25％的保額加值；商品內建重大燒燙傷保險金，免除民眾額外投保的麻煩。凡投保國壽旅平險，即可享有「海外急難救助加值服務」，提供醫療及旅行相關諮詢協助。