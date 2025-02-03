蔡宏圖：全球政經秩序面臨重建 能否提前布局至關重大

國泰金控董事長蔡宏圖今日在新春團拜時表示，全球政經秩序可能面臨打破再重建的新開始，一個與我們過去所熟悉的世界很不一樣的新局面正在形成，要用前瞻的視野來思考與布局。歷史上大變動之後到新秩序形成的過程，也是資源乾坤大挪移的時刻，有挑戰，也有新機會，能否洞徹改變的方向與提前布局至關重大，希望員工做好準備來掌握這大好機會。

今天是蛇年開工第一天，蔡宏圖對霖園集團的員工發表新春勉勵與期許。他說，全世界歷經多重挑戰，地緣政治衝突和區域戰爭、國與國經濟成長更不均衡、產業強弱差異更大、資本市場的高利率和央行的降息速度與幅度、AI人工智慧的快速發展更激化這些差異，導致未來發展的不確定性更高。面對這些挑戰與不確定性也讓全球各界都在積極提升永續發展的韌性。

蔡宏圖表示，2025年是國內保險業接軌國際會計準則及新一代清償能力制度平行測試的一年，明年1月1日接軌新制度，因為新舊制度要求差異大，對保險業是很大的挑戰，國泰人壽員工為接軌新制度準備多年，在資產負債管理、組織調整、商品結構等做了很多努力提升營運動能以順利接軌。

此外，台灣邁入超高齡社會，從健康醫療體系到企業人才資源，都需要調適與因應；AI與新科技快速改變產業樣貌與人類生活方式，衍生新的風險與機會，懂得善用AI與新科技的個人與企業，未來發展機會更多更好，不會運用的個人與企業則面臨被淘汰的威脅。

蔡宏圖指出，這幾年大環境的改變與AI快速發展，讓台灣的半導體產業在國際上動見觀瞻，吸引全球科技業紛紛來台灣設點，這是過去台灣所沒有的機會，集團也要善加利用這機會讓金融業更加成長茁壯。

蔡宏圖說，世界總是不斷變化，只要體質夠好，基礎夠穩健，夠努力，都能締造好成績。諸多挑戰會持續撲面而來，無論台灣或世界各國的人民都渴望更好的生活，集團傳達「Better Together 共創更好」的理念，期勉員工共同攜手合作，勇敢創新，突破框架，挑戰更多不可能，一起共創更好的一年。