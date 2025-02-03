今年波動難免 劉宗聖：有任何波動就是投資契機

投信投顧公會理事長劉宗聖3日出席「中華民國證券暨期貨業乙巳年新春團拜」，於致詞時表示，展望今年，可能投資市場有些波動，但共同基金的特色交式透過長期參與來獲得成果，有任何波動，或許就是投資契機。

劉宗聖表示，共同基金規模在2024年再創新高，期待2025年可以再創高；目前看來已經有不少投信同業準備推出新商品，包涵很多跨境產品，例如在泰國發展連結式商品，透過存託憑證（Depository receipt, DR），讓泰國投資者參與台灣市場。

凱基證券（泰國）在農曆年前、1月17日成功發行連結凱基優選台灣AI 50 ETF （00952）與凱基台灣優選高股息30 ETF （00915）的DR在泰國證交所掛牌，兩者皆使用1：1的轉換比率，泰國投資人能以泰銖在泰國交易所申購這兩檔存託憑證，凱基投信董事長丁紹曾親赴泰國舉行敲鐘儀式。