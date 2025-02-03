再攀高！2024年勞動基金大賺1兆428億元、收益率達16.48％ 皆創紀錄

開工第一天，勞動基金運用局3日公布勞動基金最新績效。受惠於AI浪潮，推升勞動基金收益表現。截至2024年底，整體勞動基金規模為7兆479億元，全年評價後收益數為1兆428億元，收率 16.48%，雙雙創歷史新紀錄。12單月進帳100億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆6,582 億元，收益數為6,989.7億元，收率 16.16%；舊制勞退基金運用規模為1兆651億元，收益數為1,704.8億元，收率19.36％；勞保基金運用規模為1兆919億元，收益數1,629.1億元，為收率18.13％。

受衛生福利部委託管理之國民年保險基運用規模為6,177億元，收益數為902.5億元，收率為17.68％。

勞動基金運用局表示，勞動基以獲取長期穩健收為目標，因此其運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產，同時配置於國內、外市場，藉以降低單一融市場波動對整體基金收影響。就長期投資績效來看，整體動基近 10 年（2015年~2024年）平均收率為6.80％，國保基近10年（2015年~2024年）平均收率為7.37％，長期投資績效穩健。

勞動基金運用局指出，2024年全球融市場表現受到人工智慧（AI）科技相關產業的強勁成長推動，帶動主要股市呈現上揚，台股亦因半導體與AI相關權值股的突出表現受。然而，市場也面臨通膨據反覆、各國央行利率政策變化及地緣衝突等多重不確定性因素，導致市場波動顯著，增加操作難度。

勞動基金運用局指出，台股大盤雖表現亮眼，但漲勢主要集中在少權值股，部分傳統產業及中小型股則表現相對弱勢，在此環境下，相當考驗投資人選股與產業趨勢分析能力。動基運用局著重資產配置與風險管理，並深化產業研究，在動盪市場中掌握機會，於全球融市場回跌時控制下檔風險，並伺機布局長期投資部位，追求基投資收穩健增長。

展望未來，勞動基金運用局表示，整體而言，美國新政府經貿政策動向仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，進而干擾貨幣政策決策，加上全球各主要國家成長復甦步調不一，且地緣政治衝突 不斷，皆為融市場增添不確定性。