期交所新春團拜、蛇年市場藏契機？理事長喊話共創「三贏」
期交所3日舉行蛇年新春團拜，綜合期交所董事長吳自心、中華民國期貨公會理事長陳佩君表示，今年市場雖充滿風險，但期貨市場充滿機會，期盼今年期交所、期貨商以及交易人，將共創三贏局面。
期交所董事長吳自心表示，今年市場充滿風險，但期貨市場中卻充滿機會，也在此祝福大家新春快樂。
中華民國期貨公會理事長陳佩君則指出，記得去年新春團拜時，曾期待市場能有突破性的發展。此外，去年整個期貨交易市場的交易口數上，見證了3.95億口，創下歷史新高，不僅口數的數據創新高，期貨商的整體獲利也達到歷史新高。
陳佩君表示，這一切都要感謝期交所推出多元化的商品，帶來豐富的交易選擇，也在此再次感謝期交所的支持。不過，就亞洲資產管理中心的發展而言，目前台灣在期貨市場的涉入仍有進步空間，公會也會持續努力。
另外，陳佩君指出，期貨工會將持續在人才培育、商品多元化以及稅制誘因等方面期待期交所的持續支持。最後，希望今年能共創期交所、期貨商以及交易人三贏的局面。祝福大家新年快樂！
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