勞工3月大分紅！新制勞退基金2024年大賺6,989億 平均每人分紅5.5萬元

勞工2025年3月分紅可期。因受惠於AI浪潮，2024年台股及全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金表現優異，截至2024年底，大賺6,989.7億元，收益率達16.16%，皆刷新歷史紀錄。若以目前新制勞退1,272萬有效帳戶計算，平均每位勞工分紅攀升近5.5萬元，將是勞工分紅最多的一年。

回顧新制勞退基金年度績效，2023年度新制勞退基金績效最佳，收益數達4,785.6億元，勞保局並已於2024年3月4日完成收益分配並揭示於勞退個人專戶，其中，逾50.4%勞工收益分配超過2萬元，更有25%勞工收益分配逾5萬元。

2024年新制勞退基金表現更搶眼，隨著全球金融市場震盪走揚，新制勞退基金收益數水漲船高，3月月底收益數為3,331.1億元，收益率8.22%，5月底收益數攀升至4,119.3億元、收益率為9.97%；2024年上年半收益大躍進，來到5,398.7億元、收益率12.96%。

2024前11月新制勞退基金收益表現更上一層樓，大賺6,940.2億元，已經大幅超越2023年全年收益數。勞動基金運用局3日發布最新績效，至2024年底，新制勞退基金收益數再上升至6,989.7億元，再創歷史新紀錄。

依慣例，勞保局於每年3月完成基金前一年收益分配，預期2025年3月勞工分紅可期，以目前來看，平均每一個勞工帳戶，分紅逾5.5萬元。

勞保局強調，由於個別勞工退休金繳納的期間、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此屆時每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。