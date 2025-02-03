凱基證券落實盡職治理 再度入選盡職治理資訊揭露較佳名單

凱基證券落實盡職治理，持續接軌國際、響應政府永續金融理念及實踐集團永續淨零願景，再度入選臺灣證券交易所「2024年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，並於「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」兩大主軸30項評比指標全數滿分，展現凱基證券對盡職治理的重視及其資訊揭露的完整性，獲得主管機關高度肯定。

為接軌國際責任投資原則，凱基證券致力提供永續金融解決方案，自簽署「機構投資人盡職治理守則遵循聲明」後，公司迅速制訂「責任投資政策」，在投資決策及風險評估流程中納入ESG（環境、社會、公司治理）機制外，並藉由關注被投資公司營運狀況、出席股東會行使投票權及適當與被投資公司對話、互動等方式，積極落實盡職治理。同時因應全球去碳化趨勢，2022年經董事會通過遵循金控母公司的「永續金融承諾」，隔年正式簽署加入「碳核算金融聯盟」，導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，並遵循SBTi(科學基礎減碳目標)國際標準，以具體行動實踐全資產淨零碳排目標，藉此推動企業永續轉型，加速實現淨零排碳願景。

此外，凱基證券響應主管機關「2050淨零排放」計畫，攜手母公司凱基金控共同參與國發會「淨零城市展」，於綠色金融主題區設置攤位參展，以「魔幻綠樂源」為策展主題，呈現在落實綠色金融、關注氣候變遷及推動永續治理上的努力，並以綠色金融、永續治理及數位創新為展出主軸，傳達推動淨零轉型及ESG的各面向成果；近期更推出「ESG永續先鋒」微網站，以萌趣靈動的北極熊「愛絲基」作為倡議大使，透過虛實場景與有趣互動的創新手法，引領投資人探索ESG永續概念，以實際投資行動響應ESG。

凱基證券將持續發揮機構投資人的影響力，將秉持凱基金控永續發展的核心價值，積極精進盡職治理，將責任投資及淨零轉型融入日常業務與營運流程，並與被投資公司良性發展互動，共同落實永續發展目標及創造企業永續價值。