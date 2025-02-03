兆豐證券攜手唐氏症基金會 守護身心障礙者健康

隨著台灣步入超高齡社會，長期照護已成為迫切且重要的議題，兆豐證券透過實際行動支持唐氏症基金會經費籌措。唐氏症基金會為服務更多身心障礙家庭，接受台北市政府委託，規劃經營全日型住宿服務機構「陽明教養院永福之家興岩園區」，該機構首度引進人工智慧（AI）設備，成為全台第一個將24小時全日托服務與AI技術結合的創新機構。然而，長照是漫漫長路，照顧重度身心障礙者也面臨經費的嚴峻挑戰，兆豐證券支持基金會推動長照服務優化，為身心障礙者打造更有尊嚴的生活。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示：「走進興岩園區，我們看見孩子們用堅韌和純真的笑容，詮釋生命的韌性與美好，雖然在行動上面臨許多挑戰，但依然努力以自己的方式探索生活的可能性。兆豐證券希望透過支持唐氏症基金會，為身心障礙朋友提供更多資源與機會，不論是日常生活的照護，還是心靈上的陪伴，都能讓他們感受到尊重與關愛。我們相信，每一份付出都能點亮他們的生命，讓這個世界對他們來說，多一些希望、增添更多溫暖」。

興岩園區以「家」為核心理念，結合先進的人工智慧設施，為院生提供安全、舒適且具復能潛力的生活環境。例如，園區配備智慧床墊，可即時監測使用者的睡眠狀況，並具備預防褥瘡及保護脊椎的功能；感測裝置則能檢測呼吸異常、跌倒或離床情況，並即時通知照護人員提供協助。園區內的家具亦以輔具設計為主，例如浴室的洗手台高度可自動調整，協助院生提升自我照顧能力與安全性。

這些AI科技不僅提升院生的復能機會，也大幅減輕照護者的負擔，降低職業傷害風險，營造健康友善的工作環境。唐氏症基金會董事長林正俠表示：「科技始終來自於人性。」他期望透過智能科技，為院生創造尊嚴與幸福的生活環境，同時為照護者提供更友善的條件，改變台灣未來的身心障礙照護模式。

作為唐氏症基金會首個全日型住宿服務據點，興岩園區的90%院生為重度身心障礙者，其中超過70%無法自理日常生活，需依賴尿布、尿片等輔助用品，園區每年光是尿布尿片的需求缺口就近百萬元。此外，針對有吞嚥困難的院生，基金會安排生活服務員特製個別化營養餐及專屬補充品，確保院生獲得充足的營養支持，這也是大量資金需求的來源。

在瞭解基金會的資源需求後，兆豐證券也即刻響應，透過捐贈經費支持基金會購置營養補充品及食物調理機，幫助院生維持健康生活及營養支持。此外，春節來臨之際，兆豐證券也再次號召志工支援庇護工場的包裝需求，以實際行動展現對弱勢群體的支持。

「照顧是一輩子的事。」未來，兆豐證券及兆豐期貨將持續以實際行動關懷及支持身心障礙者，並秉持兆豐金融集團「發揮正向影響，引領永續發展」的核心理念，積極推動社會責任的實踐。