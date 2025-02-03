惠譽調升玉山證券評等至AA(twn) 評等展望穩定

惠譽國際信用評等公司將玉山綜合證券股份有限公司(玉山證)的國內長期評等自「AA-(twn)」調升至「AA(twn)」，評等展望穩定，此外，惠譽確認玉山證的國內短期評等為F1+(twn)。

此國內長期評等提升反映惠譽認為玉山證的母公司玉山金融控股公司(玉山金)在提供給玉山證的特別支援能力增強。玉山證專注於證券經紀業務，過去四年貢獻約九成營收。玉山證亦透過提供資本市場服務給其集團客戶以持續擴展業務。

玉山證的評等反映惠譽預期其全資母公司玉山金有高度可能性提供支援，惠譽認為由於玉山證與玉山金之間的品牌共享和密切連結，若玉山證違約將會使玉山金面臨重大的聲譽風險。玉山證的評等亦基於臺灣金融控股公司法規定玉山金有提供支援的義務。玉山金的信用狀況則是取決於其主要子公司玉山商業銀行股份有限公司(玉山銀)的信用實力。

玉山銀和玉山金為玉山證的主要支援來源，故也是玉山證評等的重要考慮因素。玉山證國內長期評等的提升反映集團提供特別支持的能力增強。這得益於玉山銀的優越資產品質和核心資本結構的改善，儘管其盈利能力相較於其他台灣大銀行屬於適中。惠譽也預期玉山金的信用狀況保持穩定。其雙重槓桿率從2023年底的103%上升至2024年第3季末的109%，但仍低於同業平均水平。

玉山證受惠於玉山銀強大的網絡和品牌。玉山證與集團在風險管理、流動性及資本規劃等面向緊密整合。玉山證的國內經紀業務市占率於 2024 年前九個月維持在 1.8% ，該公司計畫透過對玉山銀廣大客戶群的交叉銷售，及善用集團的數位科技平台，持續拓展其在國內經紀業務市占率。

惠譽預期，儘管面臨全球經濟逆風及市場波動，台灣穩健的經濟增長前景和審慎的監管監督將支撐台灣證券業穩定的經營狀況。

在2024年由於投資者對科技業的濃厚興趣促進股市活動，推升股權融資需求和股市日均成交量，後者在2024年相比2023年全年增加46%。然而，這些資本市場活動增長被國內融資成本上升所導致的公司債發行下降所抵消。股市活動預計在2025年將有所緩和，但持續的國內經濟增長和企業在中國以外的擴張應會支撐台灣企業的融資需求。

玉山證獲利能力的衡量基準為營業利潤/平均股東權益比率，因較佳的經紀與自營業務收入，該比率由2023年的18.4%上升至2024年上半年的29.2%。玉山證的盈餘表現會持續受到資本市場變動影響，但惠譽預期透過數位平台發展及集團綜效提升的具體戰略，玉山證可望持續維持優於同業的獲利能力。

玉山證資產品質受到良好的控管，在2020年至2024年上半年期間，融資與證券抵押放款業務並未出現授信損失。同時，與大多數惠譽授評的當地同業相較，玉山證對市場風險敏感的投資活動相對保守。惠譽認為玉山證的資產品質得宜，截至2024年上半年，玉山證的投資部位僅佔該公司總資產的9%。

玉山證的槓桿依調整後淨槓桿率衡量，2024上半年底為4.3倍。相較於區域市場同業仍屬低水平。該公司的資本適足率於2024 年上半年為523%，持續高於法定資本適足率下限 (150%) 及內部門檻 (250%)。慧譽預計玉山證的槓桿率將保持穩定，台灣的監管資本要求及公司嚴格的融資維持率和風險限額應能確保充足的資本來應對潛在的市場衝擊。

可能個別或共同造成負面評等行動的因素包括：

若玉山金的信用狀況惡化，將導致玉山證負面評等行動。例如，驅使玉山金評等下調的因素可能來自玉山銀資本和盈利能力的顯著且持續弱化。玉山金的普通股雙重槓桿比率持續上升超過120%亦為表明其控股母公司信用狀況弱化的指標。

若集團支援玉山證的意願下降，亦會導致負面評等行動。其可能來自於整合程度、品牌連結及玉山金對玉山證的股權和控制權有弱化的跡象，然而，惠譽認為這些變化在近期內發生的可能性不高。

可能個別或共同造成正向評等行動的因素包括：

在這次評等提升後，玉山證的評等在短中期間上調空間有限，除非玉山銀的業務狀況和財務指標有更進一步重大且持續的增強。這種改善將可能進一步強化玉山金的信用狀況及其支持玉山證的能力。