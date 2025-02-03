國泰金點燈 共創美好永續

國泰金控延續「Better Together共創更好」信念，在2025台北燈節期間，以「共創美好永續」主題設計，用森林氛圍創作多邊形環景燈組，希望喚醒民眾對於生物多樣性的重視。

國泰金表示，燈組透過光影及動畫輪動，呈現溫暖絢爛的春櫻、夏花、秋煌，以及冬雪等四季景色，並將台灣黑熊、石虎、台灣獼猴等台灣特色動物圖騰放入燈座，更在燈裡設置感應樁，賞燈民眾只要雙手貼於感應樁，就會出現水流燈光特效，象徵國泰持續與賞燈民眾一起「Better Together共創更好」。

為讓民眾更能體會大自然豐富四季流轉，國泰「共創美好永續」主燈也透過燈光顏色設計呈現粉紅色的春櫻、綠色的夏花、黃色的秋煌，以及白色的冬雪，在固定時間內四季輪流轉換；透過不同的顏色、燈光特效設定，以及蟲鳴鳥叫，讓民眾彷彿置身一座有四時變化的森林。

國泰最想與民眾分享的，就是一起「Better Together共創更好」的心意。因此在主燈中設置兩支感應樁，賞燈民眾只要將手掌貼於感應樁，透過體溫感應，即會投射不同的燈光、顏色變化，代表與國泰一起努力，就能為地球呈現更美麗的景色，共創更幸福美好的未來。

國泰金指出，歡迎民眾在台北燈節期間到場觀賞國泰「共創美好永續」環景燈組，還能參與線上抽獎活動，只要在國泰主燈旁掃描QR CODE，完成ＦＢ官方粉絲團「國泰永續識務所」任務，就有機會抽到藥妝店百元禮券。詳情請見活動網址：https://www.facebook.com/cathay.esg.insights