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新南向商機大 國銀去年新增放款2349億 史上次高
金管會統計，去年十二月底國銀對新南向十八國放款餘額一兆八二○四億元，累計去年新增放款量二三四九億元創史上次高，僅次於二○二二年二六五七億元；銀行圈指出，今年美國持續降息、川普關稅政策，兩大利多有助擴大新南向貸款商機，整體新南向市場看旺。
以各市場來看，去年新增放款量能前三大市場依序是印度、澳洲與新加坡，分別增加一二二四億元、七七九億元和五○七億元。金管會表示，主因受惠印度、澳洲經濟活絡，企業資金需求增加，有新增授信案帶動。
銀行主管表示，印度受惠消費、基礎建設動能最佳，市場看好印度今年經濟成長率可維持百分之六點五高成長，預期印度市場可延續為新南向放款貢獻主力。
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