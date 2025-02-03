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國銀新南向放款後續量能 緊盯兩事件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

2024年全年國銀新南向新增放款量2,349億元是史上次高，也是史上第二次放款量衝破兩千億元大關，有別於2022年疫後遞延資金需求紅利，2024年則受惠美國暫停升息、全球景氣復甦帶動。

銀行圈指出，即便2025年美中關係緊張，有利企業供應鏈轉赴新南向國家而帶動商機，但近期包括美方研擬反制陸方的DeepSeek AI模型、及各銀行高不動產水位等兩大事件，市場正高度關注是否波及新南向放款量能。

一是，為反制大陸低成本、高效能的DeepSeek AI模型，市場已傳出美方要求收緊輝達出口特供給大陸的H20晶片

輝達最新季報顯示，有22%收入來自新加坡，美方呼籲輝達需強化管控轉運晶片的第三國。

一家銀行主管說，美國緊縮出口禁令，已讓輝達無法出口先進AI晶片到大陸，目前僅能出口低階的H20，一旦連H20都遭限，或是遭美方查獲DeepSeek透過新加坡或馬來西亞等轉運站，獲得先進AI晶片，無疑都是對新南向國家的打擊。

可能短期輝達事件會對新南向市場，尤其是「晶片轉運站」的新加坡，帶來一些震盪，長期是否真正產生影響，需視美方動作而定。

二是，各銀行2025年不動產水位仍屬高檔，在銀行法第72-2條不動產放款限額30%天條下，可能會略為排擠到各銀行承作海外廠房、數據中心等相關不動產聯貸案量能，2025年上半年恐會受到壓抑。

新南向 晶片 輝達

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