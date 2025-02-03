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國銀新南向 放款動能強勁…去年新增2,349億元

經濟日報／ 廖珮君／台北報導
金管會統計，2024年12月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,204億元，累計2024年全年新增放款量2,349億元寫史上次高。 聯合報資料照片。
金管會統計，2024年12月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,204億元，累計2024年全年新增放款量2,349億元寫史上次高。 聯合報資料照片。

金管會統計，2024年12月底國銀對新南向18國放款餘額1兆8,204億元，累計2024年全年新增放款量2,349億元寫史上次高，僅次於2022年的2,657億元；銀行圈指出，2025年美國持續降息、川普關稅政策，兩大利多都有助擴大新南向貸款商機，整體新南向市場仍看旺。

金管會對2024年全年國銀對新南向新增放款量、新設據點目標值，各是634億元及三處。2024年全年新增放款2,349億元已是目標額的3.7倍，核准新設七處，也超標了1.3倍，兩大目標在2024年均超額達陣。

國銀對新南向18國放款餘額概況
國銀對新南向18國放款餘額概況

若以各市場來看，2024年全年新增放款量能的前三大市場是印度、澳洲與新加坡，2024年全年各增加1,224億元、779億元和507億元。金管會表示，主因受惠印度、澳洲經濟活絡，企業資金需求增加，有新增授信案所致。

銀行主管則說，印度受惠消費、基礎建設動能最佳，市場看2025年印度GDP可維持6.5%高成長，料印度市場可續為新南向放款貢獻主力。2025年美國降息仍屬進行式，川普關稅政策將持續帶動供應鏈移轉，高人口紅利的新南向國家將是首選，新南向國家放款動能有望續熱。

金管會公布國銀新南向放款統計。2024年第1季受惠美元走強，新增放款量1,207億元攻頂，第2季美元持平，卻因企業作帳還款使放款量增額降到362億元，第3季美元走貶，新增放款量僅363億元，第4季美元轉強，放款量再回升。

12月底國銀新南向放款餘額1兆8,204億元，月增94億元連四個月增加，年增14.8%是近兩年新高；以12月底美元匯率32.781元換算，放款餘額555.3億美元，月減2.65億美元，顯示剔除匯率因素後，12月逢年底企業還款潮使放款量略減。若以整體第4季來看，新增放款量是417億元，單季新增放款量僅次於首季，顯示第4季新南向放款動能仍強。

2024年全年新增放款量前五大銀行是中信銀、永豐銀、國泰世華銀、北富銀和台新銀；值得注意的是，中信銀在最後一個月超車，以新增放款量415億元擠下永豐銀，拿下「新南向王」，光12月就大增了183億元。

永豐銀全年新增放款326億元次之，國泰世華銀新增313億元列第三大，北富銀新增232億元、台新銀也增加136億元。光這前五大民營銀行，2024年全年新增放款量1,422億元，占整體新增放款量2,349億元的60%，顯示民營銀行已開始瓜分公股行庫新南向市場。

印度 新南向

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