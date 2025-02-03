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金錢信託質借 助力銀行財管…提高民眾資金運用彈性

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
配合金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行日前宣布放寬「指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限」。聯合報系資料照
配合金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行日前宣布放寬「指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限」。聯合報系資料照

配合金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，中央銀行日前宣布放寬「指定銀行受理委託人，以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別，得不以外幣為限」。對此，信託業者表示，這對銀行授信業務及理財業務都有正面效益，對民眾來說，資金運用也會增加彈性。

金錢信託質借鬆綁好處
金錢信託質借鬆綁好處
信託業者指出，因應美元固定收益型因利率較高，部分高資產客群透過「外幣信託」持有外幣資產之情況日益繁多；開放外幣信託質借新台幣，則有助於一、民眾規劃長期投資預作退休準備時，增加短期資金質借之靈活運用需求，而無須影響長期退休計畫。

此外，第二大好處是，民眾如果質借目的是投資以外的資金周轉需求，即可免除再換匯的成本費用負擔。

據央行官員日前表示，「銀行業辦理外匯業務作業規範」於2003年8月6日訂定，歷經十次修正，為配合金管會放寬兼營信託業務的銀行，得受理委託人以外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權，辦理新台幣借款，以利特定金錢信託自行質借業務發展。

這回特定金錢信託的放寬，簡單的說，過去以外幣為主，現在是開放可以以「外幣特定金錢信託受益權為擔保設定質權辦理借款的幣別」增加了新台幣。

銀行業者指出，開放的考量因素除了銀行業務發展與民眾需求外，應該也是跟其他國際金融中心一樣，讓商品更多元、資金運用更具彈性，減少管制。

銀行主管解釋說，受益權質借意思是，民眾因為在銀行購買特定金錢信託的商品，也就是俗稱的買境外基金或是買債券，因為信託關係產生「受益權」，民眾就拿這個受益權去跟銀行質借，借出相當金額的款項。

依照規定，過去是用什麼幣別就必須借出何種幣別，現在增加新台幣。此外，特定金錢信託受益權業務，有規定最高貸放成數為五成、以及受理客戶對象為專業投資人，指專業機構投資人、總資產超過新台幣5,000萬元以上之法人或基金，以及財力達到新台幣3,000萬或單筆投資逾新台幣300萬元以上的自然人。

信託 台幣 資產

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