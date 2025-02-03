限專業投資人 最多借五成

投資人透過銀行信託購買境外基金並取得受益權，可運用這筆基金的受益權向銀行辦理質借，過去規定只能借外幣，如今也可借新台幣，讓投資人增加一項資金運用的管道。不過銀行業者坦言，「限定要專業投資人且借款成數只有五成」。

為協助民眾資金調度，增加特定金錢信託之委託人資金使用之靈活性和流動性，及同一受託銀行辦理質借的便利性，金管會2019年宣布開放銀行辦自行質借。

這項業務金管會規定一、客戶對象為專業投資人、二、辦理質借的信託受益權以信託財產運用於具高度流動性與次級市場之投資標的，像是外國股票、不具槓桿或放空效果之指數股票型基金、外國債券及境內外基金等；三、最高貸放成數五成。

銀行主管表示，業務量有限，有些客戶還是會認為一、要申請為專業投資人門檻高；二、借款成數太低，如果以信貸也許可能借到七、八成或者更高，因此申請以受益權借款的意願並不高。

民眾投資外國債券及境內外基金可透過銀行金錢信託購買，不用去投信開戶，銀行業者說，客戶主要還是以投資基金為主。