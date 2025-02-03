壽險出招 擴大業務部隊

壽險業務員2024年12月登錄人數年減逾3,000人。為爭取新血加入，壽險業也透過業務制度改革、校園徵才、鼓勵斜槓等方式，持續擴大徵員範圍。

壽險公司為了幫助業務員在站穩腳步，讓其成功「定著」，也透過業務制度改革、校園徵才、鼓勵斜槓等方式徵員，同時開發科技平台，協助業務員提高競爭力。國泰人壽為有效育成新人，提供豐富的集團資源，新人可透過整合行銷如產險、開戶、信用卡、複委託等多元金融商品接觸各類客群，創造多元收入，同時搭配「NAP新業務平台」高效數位輔助工具，協助業務同仁業績開拓與職級晉升以強化定著。

南山人壽指出，每年投注逾2億元在全職業務新人的培育，並提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度年收入就可突破新台幣100萬元。同時，推動業務員「智能對練」導入生成式AI技術，藉由「虛實整合」的專業養成，協助保險業務新人在職場上站穩腳步，快速累積專業能力。

壽險業務員2024年12月登錄人數出爐，壽險公司登錄人數20萬5,453人，年減逾3,000人，而保代、保經通路則大幅成長，其中保經業務員登錄人數年增2,480人。總計壽險業務員人數37萬5,448人，較2023年底減少約400人。

2024年壽險業保費收入亮眼，壽險公會公布2024年全年保費收入（加計負債）合計為2兆4,401億元、年增11.5%；新契約保費來到8,418億元、年增25.4%。

壽險公司、保代、保經三大通路去年12月底業務員登錄情形，壽險公司業務員人數20萬5,453人，較2023年底減少3,081人；而保險代理人公司登錄業務員人數7萬8,185人，較2023年底增加185人；經紀人公司登錄業務員9萬1,810人，較2023年底大增2,480人；總計壽險業務員人數37萬5,448人，較2023年底減少416人。