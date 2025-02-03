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開工不平靜！國道三號大甲段6車追撞 3人受傷封閉外線車道

聯合報社論／總統跟總召關係：成功收割、失敗切割？

微保契約人數68萬 達標

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險，提供經濟弱勢者或是特定弱勢身分者基本的人身保險保障，各大保險業者也響應政府政策，全力推動微型保險，去年整體壽險達成率111.94%，順利達標，整體微型保險有效契約人數，達到68.2萬人。

金管會自2009年起推動微型保險，商品種類包含定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）以及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等三大類。目的主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，用以填補政府社會保險政策或社會救助機制不足的缺口，近年來，已持續擴大承保對象範圍。

壽險公司設定2024年要完成1億1,923萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，截至2024年12月底，微型保險有效契約人數達68.2萬人，總保額2,072.7億元，總保費收入1億3,347萬元，整體壽險達成率111.94%，順利達標。

進一步觀察微型保險有效契約人數，截至2024年12月底，國泰人壽以16.8萬人占最多、提供約577.7億元的保障，緊追在後的是南山人壽約有11.4萬人、保額約342.2億元，凱基人壽則有10.1萬人、保額達304.4億元。而新光人壽、台灣人壽、富邦人壽及全球人壽有效契約人數分別有8萬人、7.2萬人、5.6萬人、3.4萬人。

另以壽險業目標達成率來看，15家壽險公司設定今年要完成1億1,923萬元的微型保險保費目標，凱基人壽以256.42%的年度目標達成率排在第一，台灣人壽達成率133.45%居第二，中華郵政達成率132.4%排在第三，而其他達標的壽險業者有南山人壽（123.88%）、元大人壽（114.34%）、三商美邦人壽（110.03%）、全球人壽 （106.63%）、遠雄人壽（106.18%）、新光人壽（103.64%）。

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