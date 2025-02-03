農業部農糧署於日前舉辦「2024年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體」頒獎活動，玉山以「推動友善食材價值鏈，發揮自然正向影響力」創新作為，連續兩年由眾多企業中脫穎而出獲此殊榮，更為本屆唯一獲獎的民營銀行。玉山與農業部及產業夥伴共同合作，整合輔導、資金和廣宣資源，打造「Farm to Table友善食材價值鏈」，透過提供創新金融服務，全方位促進產業轉型發展。

針對上游生產端，玉山推出「活力石虎融資專案」，支持農產及食品加工經營者以環境友善方式生產，通過產銷履歷、有機、綠色保育驗證，專案名稱以台灣原生物種「石虎」命名，展現守護生物多樣性的決心，另石虎台語發音近似「食好」，代表支持經營者生產安心、可追溯的友善食材。

下游消費端部分，玉山提供餐飲業者專屬金融服務，鼓勵經營者選用有機、綠色保育及產銷履歷食材，以串聯生產及消費的方式，達成產業與環境共好。

為量化專案正向影響效果，玉山蒐集專案對象的耕作場域資訊與政府關注之國土綠網與生物多樣性熱區進行疊圖，顯示約有九成以上耕作區坐落於生物資源豐富地區，玉山透過授信力量支持自然為本耕作方式，積極維護自然生態場域。

在行銷廣宣面向，玉山邀請專案對象共同參與農糧署於去年11月舉辦之「產銷履歷攜手通路 鬥陣來相挺」市集活動，攜手合作夥伴提升消費者對友善農業標章的認識。此外，玉山亦以實際採購支持優質農產品，除精選環境友善農產品上架內部網站供員工購買，更於今年度舉辦內部園遊會活動，販售多樣友善環境食品，並邀請農業部生物多樣性研究所石虎保育大使-阿虎共襄盛舉，實踐永續生活。

獲獎不僅是榮譽更是責任的延續，玉山秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，將持續接軌國際趨勢，發展前瞻性永續策略，整合內外部資源及合作夥伴的力量，以創新金融模式引領維護生物多樣性的積極行動，在業務發展同時，達成「人與自然和諧共生」願景。