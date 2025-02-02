微型保險去年順利達標 壽險整體達成率111.9%

為守護弱勢民眾，政府推出微型保險提供經濟弱勢者或特定弱勢身分者基本的人身保險保障，各大保險業者也響應政府全力推動微型保險，去年整體壽險達成率111.94%，順利達標，整體有效契約人數，達到68.2萬人。

金管會自2009年起推動微型保險，商品種類包含定期壽險（每人累計保額上限50萬元）、傷害保險（每人累計保額上限50萬元）及實支實付型傷害醫療保險（每人累計保額上限3萬元）等三大類目的主要是提供經濟弱勢者基本程度的人身保險保障，以填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口，近年持續擴大承保對象範圍。壽險公司設定2024年要完成1億1,923萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，截至12月底，微型保險有效契約人數達68.2萬人，總保額2,072.7億元，總保費收入1億3,347萬元，整體壽險達成率111.94%，順利達標。

進一步觀察微型保險有效契約人數，截至12月底，國泰人壽以16.8萬人占最多、提供約577.7億元的保障，緊追在後的是南山人壽約有11.4萬人、保額約342.2億元，凱基人壽則有10.1萬人、保額達304.4億元。而新光人壽、台灣人壽、富邦人壽及全球人壽有效契約人數分別有8萬人、7.2萬人、5.6萬人、3.4萬人。

另以壽險業目標達成率來看，15家壽險公司設定今年要完成1億1,923萬元的微型保險保費目標，凱基人壽以256.42%的年度目標達成率排在第一，台灣人壽達成率133.45%居第二，中華郵政達成率132.4%排在第三，而其他達標的壽險業者有南山人壽（123.88%）、元大人壽（114.34%）、三商美邦人壽（110.03%）、全球人壽 （106.63%）、遠雄人壽（106.18%）、新光人壽（103.64%）。