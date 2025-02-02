2025 農曆年後 國銀美元高利定存最高衝 10％

2025年農曆春節尾聲，國銀針對紅包、年終獎金去處，給出高利美元定存專案，最高7天定存給8.88％、１個月最高給到10％，共計至少9家銀行加入高利美元存款戰局。

將來銀行

純網銀的將來銀行給最好康，推出1個月美元定存10％專案，每人限定存一筆1,000美元整，新存戶活動到3月底為止，既有存戶如果在2月7日前匯入新資金也可以享有；另外，將來銀也提供美元活存4.2％活動，提供資金停泊者使用，金額無上限。

渣打銀

渣打銀專案到3月底為止，透過渣打銀客戶關係經理或外匯投資顧問專家，當日單筆最低換匯5萬美元，可以參加7天期8.88％美元定存專案，單筆最低定存1萬美元。

中信銀

中信銀的外幣優利定存專案，14天美元定存年息喊到7％，另外也有1個月5.2％、3個月4.5％、6個月4％美元定存專案，單筆承作門檻1萬美元起，透過網銀或中信銀APP、分行臨櫃，以新台幣活期帳戶換匯辦理可以享有，專案活動到2月14日止。

滙豐銀

滙豐銀新貴賓美元優利定存專案，卓越理財尊尚新戶且有辦滙豐信用卡，單筆定存3萬美元起，可以享有3個月美元定存6.6％專案，單一客戶最高可以承作100萬美元；如果是合格卓越理財新戶，相同條件下，可以享有3個月6％定存利率。

聯邦銀

聯邦銀New New Bank高利美元專案到6月底為止，只要是換匯美元新資金承作，就可以享有美元定存1個月8％，單筆起存100美元起，每人最高優惠現存2000美元。

北富銀

北富銀外幣優利定存專案到2月14日為止，只要今年元旦後從他行匯入的新資金，單筆申辦金額3萬美元起，可以選擇享有1個月天期5.25％、3個月5.15％、6個月4.2％三種高利美元定存專案。另外，透過行動銀行Fubon+以新台幣換匯，單筆只要存入1000美元起，可以拿到14天期5％、1個月4.5％、3個月4.3％或6個月4％美元定存專案，每人單筆最高或每日累計換匯金額限制新台幣50萬元。

台新銀

台新銀Richart專案給出1個月5.2％、3個月5％、6個月4.6％的三種天期美元定存專案，門檻只要50美元就可起存。假設存入8,000美元，1個月美元高利定存5.2％方案中，可以拿到34美元利息、換算新台幣逾1,100元。

星展銀

星展銀「匠星匯聚高利定存專案Ⅱ」，最低換匯承作金額2萬美元起，可以享有7天期或14天期的6％美元定存利率，一般客戶限制承作限額20萬美元，豐盛理財客戶承作限額天花板可達150萬美元，豐盛私人客戶最多更可承作400萬美元。星展銀指出，該專案美元定存總額度等值新台幣5億元。

永豐銀

永豐銀的美人雙幣定存限時優惠專案，到3月底為止，如果選擇臨櫃承作1萬美元起，可以選擇3個月4.48％或6個月3.98％兩種天期高利美元定存專案；如果是小資族，選擇透過大戶APP定存、門檻僅需要100美元起，可以享有6個月天期3.28％高利美元定存。