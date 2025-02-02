鎖定新戶 台幣高利存款也有好康

為搶新戶，銀行紛紛端出新台幣高利存款專案，10％幾乎成為搶新戶的地板價，包括王道銀（2897）、將來銀與聯邦銀（2838）都給出10％利息，鎖定新戶，有利民眾賺短線的新台幣存款高利財。

王道銀鎖定新戶，在3月底前首次申請且成功開立存款帳戶新戶，帳戶日終餘額5萬元以內可以有10％年利率，高利活存時間可達二個月，超過5萬到20萬元，活存利率也有2.1％。

聯邦銀New New Bank宣布延續高利新台幣活儲專案，且適用額度調高五成，從去年10萬元拉高到15萬元，鎖定新戶，只要在今年1月到6月任一月成功開戶，可有15萬元以內新台幣高利活儲年利率10％優惠。

將來銀搶新戶，給出10％優利活存，活動期間到3月底，民眾成功開立將來銀帳戶，並完成裝置綁定和持有效帳戶者，將獲得新戶禮一張N倍券，可有加息利率9.13%、加息期間30天、加息存款限額5萬元。

滙豐銀數位帳戶新戶，在今年3月底前，可有新台幣活存最高4％利率，必須是首次開立卓越理財戶，且必須申辦滙豐銀信用卡。