美元高利定存 喊到10%…將來銀、渣打銀等搶推新專案

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
農曆春節假期將結束，國銀吸引紅包、年終獎金，推出美元高利定存專案，最高七天定存給8.88％、一個月最高給到10％，共計至少九家銀行加入戰局。路透
農曆春節假期將結束，國銀吸引紅包、年終獎金，推出美元高利定存專案，最高七天定存給8.88％、一個月最高給到10％，共計至少九家銀行加入戰局。路透

農曆春節假期將結束，國銀吸引紅包、年終獎金，推出美元高利定存專案，最高七天定存給8.88％、一個月最高給到10％，共計至少九家銀行加入戰局。

將來銀行推出一個月美元定存10％專案，每人限定存一筆1,000美元，新存戶活動到3月底為止，既有存戶如果在2月7日前匯入新資金也可以享有；另外，將來銀也提供美元活存4.2％活動，提供資金停泊者使用，金額無上限。

渣打銀專案到3月底為止，透過渣打銀客戶關係經理或外匯投資顧問專家，當日單筆最低換匯5萬美元，可參加七天期8.88％美元定存專案，單筆最低1萬美元。

中信銀的外幣優利定存專案，14天美元定存年息喊到7％，另外也有一個月5.2％、三個月4.5％、六個月4％美元定存專案，單筆承作門檻1萬美元起，透過網銀或中信銀App、分行臨櫃，以新台幣活期帳戶換匯辦理可以享有，專案活動到2月14日止。

滙豐銀新貴賓美元優利定存專案，卓越理財尊尚新戶且有辦滙豐信用卡，單筆定存3萬美元起，可以享有三個月美元定存6.6％專案，單一客戶最高可以承作100萬美元；如果是合格卓越理財新戶，可有三個月6％利率。

聯邦銀（2838）New New Bank高利美元專案到6月底為止，只要是換匯美元新資金承作，就可以有美元定存一個月8％，單筆起存100美元起，每人最高現存2,000美元。

北富銀外幣優利定存專案到2月14日為止，只要今年元旦後從他行匯入的新資金，單筆申辦金額3萬美元起，可以選擇一個月期5.25％、三個月5.15％、六個月4.2％三種高利美元定存專案。另外透過行動銀行Fubon+以新台幣換匯，單筆存入1,000美元起，可有14天期5％、一個月4.5％、三個月4.3％或六個月4％美元定存專案。

永豐銀的雙幣定存限時優惠專案，到3月底為止，如果選擇臨櫃承作1萬美元起，可以選擇三個月4.48％或六個月3.98％兩種天期高利美元定存專案；如果是小資族，選擇透過大戶APP定存、門檻僅需要100美元起，可有六個月天期3.28％高利美元定存。

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