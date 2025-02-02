專家看台幣 有貶值壓力…短線匯率估32.6~32.8元整理

台灣農曆春節期間，美國總統川普宣布對加墨中開徵關稅，以及美中AI煙硝味，美股上周震盪劇烈，資金湧入美元，美元指數強漲，日圓貶破155日圓兌1美元。明（3）日蛇年匯市開紅盤，外資若匯出，新台幣恐有貶值壓力，區間估32.6元到32.8元之間。

美國白宮宣布，1日起啟動對墨西哥、加拿大以及中國大陸關稅課徵，美元指數聞聲強勢走揚至108.5，墨西哥披索、加幣走貶；加上農曆春節後，出口商實質拋匯需求降低，新台幣失去支撐力道，匯銀人士分析，匯市開紅盤首日，外資若匯出，新台幣恐受壓，屆時將先看是否能守住32.7元關卡。

上周主要貨幣對美元升貶幅

新台幣龍年匯市封關當日，以升值8.8分收32.682元，累計新台幣龍年貶值1.324角或貶幅4.05％，連三年走貶。

龍年封關之時，匯銀人士原本預期，美國總統川普對大陸啟動關稅加徵時間，不會如預期快速，在日本央行宣布升息1碼（0.25個百分點），亞幣有走升空間，蛇年美元應該不會再一枝獨秀。

惟農曆春節假期中，川普1月30日宣布，2月1日起對加拿大與墨西哥輸美商品徵收25％關稅，對中國大陸商品徵收10％關稅，即刻生效，打破金融市場原本抱持川普的徵收關稅只是談判手段。

市場擔憂通膨再起，美元強彈，不利包括新台幣在內的亞幣表現，匯銀人士認為，新台幣匯價必須觀察國際盤，估短線區間先看32.6元到32.8元。

星展銀表示，對新台幣中長線仍有信心，看好2025年亞洲企業獲利成長穩健，特別台灣企業本益比有機會走升且具有成長性，料今年獲利預估仍有雙位數，資金還是有機會重新回流到亞洲。面對今年亞幣走勢，應觀察亞洲各國基本評價面。

對於川普推出的貿易戰，星展銀認為，全球已經經歷過一次美中貿易戰，川普對大陸再加徵10％關稅，料對大陸經濟影響相對有限，後續建議觀察大陸官方是否可以提出支持性措施。