金管會通知9大最新詐騙手法 LINE 投資詐騙群組猖狂

2025年，金管會1日點出九大最新詐騙手法，包括偽造證券投資顧問事業營業執照、保證金認繳書、協議書、金管會裁處書、公告、函文、通知書、電子郵件及LINE群組等，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會舉例，近期屢有外界反映有不肖業者冒用合法金融機構或財經專家學者名義成立LINE投資群組，就是透過群組，宣稱使用專用通道，可不限數量優先申購股票，民眾加入後，會通知民眾抽中多張股票，須馬上匯款至指定帳戶，否則將有違約情事，並有出具偽造金管會之違約申報通知書，及派員收取現金或誘導至銀行ATM操作匯款等情事，金管會鄭重澄清，此為詐騙集團手法，請民眾切勿相信。

金管會提醒民眾，金管會主要係負責金融市場及金融服務業相關政策之訂定與執行，以及監督管理金融機構，不會以任何方式要求民眾匯款或給付資金。此外，合法金融機構也不會要求民眾以現金，或虛擬資產等方式交付投資款項，或將投資款項匯至個人銀行帳戶。

投資人務必提高防詐意識，投資理財前務必停看聽，如有詐騙疑慮，可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或直接撥打反詐騙諮詢專線（02-2737-3434）查詢合法業者相關資訊，審慎確認投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身權益及保障財產安全。